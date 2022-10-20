普亭現身APEC？ 林之晨：預料不少議題將圍繞俄烏衝突

2022 APEC經濟領袖會議即將於11月18日至19日在泰國曼谷舉行，總統蔡英文宣布，今年一樣由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖，六度代表我國出席盛會，APEC企業諮詢委員會（ABAC）則由宏碁董事長陳俊聖、台灣大總經理林之晨、廣達技術長張嘉淵代表出席；市場普遍預料，今年APEC焦點將著重在地緣政治情勢對全球供應鏈、總體經濟所帶來的變化。

APEC前兩年受新冠肺炎疫情影響，採線上會議，今年APEC則是疫後首度舉辦實體會議，11月份將在曼谷舉行。

出席代表之一的林之晨說，台積電是全球矚目焦點，這次由張領袖代表帶隊與會，相信與各國領袖之間都會有很好的互動交流，大家也都會很關心張領袖代表的發言。

ABAC每年召開四次會議，今年已經舉行完前三次會議，11月份即將召開第四次會議。

林之晨表示，「今年第三次會議召開時，俄羅斯代表在會議上滿辛苦的，世界各國質疑他們挑戰世界秩序的行為，也因為俄烏衝突而衍生了高通膨問題，這對於全球人民生活、經商環境，都帶來很大的負面影響。」

市場盛傳俄羅斯總統普亭預計參與今年APEC會議，林之晨認為，若普亭最後真的出席了這場會議，預料將會有不少議題，都圍繞在俄烏衝突上。

對於全球總體經濟來說，2022年是相當詭譎的一年，不僅美中貿易戰未歇，就連俄烏戰爭也都在今年2月開打，這讓市場對於今年APEC會議相當關注；市場普遍認為，今年APEC焦點將圍繞在俄烏衝突、地緣政治情勢，以及俄烏戰爭帶來的一連串總體經濟黑天鵝效應。