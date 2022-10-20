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英特爾展現技術實力 將推次世代Thunderbolt技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

英特爾展現技術實力，20日宣布將推出次世代Thunderbolt技術，其規範與USB Promoter Group推出的USB4 2.0維持一致，提供雙向各每秒80Gbps的頻寬，並可提升至120Gbps實現最佳顯示體驗，為現今技術能力的三倍，可更加滿足內容創作者與遊戲玩家對於頻寬的需求，同時維持與先前Thunderbolt與USB版本的相容性。

英特爾前一代的Thunderbolt 4即符合USB4 1.0規格，傳輸速率可達40Gbps，比USB 3.2規格的最高傳輸速率20Gbps已增加一倍，如今進展到最新的USB4 2.0版本，傳輸速率再加一倍。

英特爾從Thunderbolt 3規格開始，也開始採用USB Type-C介面接孔，在USB 4規格制訂過程中，將其Thunderbolt協定規格授予USB推廣組織，使得其他晶片製造商能生產與Thunderbolt技術相容的晶片。

英特爾強調，次世代Thunderbolt將提供最高達前一代Thunderbolt 4的三倍傳輸能力，支援USB4最新2.0版本，總頻寬是Thunderbolt 4的兩倍，同時為影像傳輸應用提供最高達三倍頻寬120Gbps，支援最新推出的DisplayPort 2.1規格，且藉由新的傳輸技術，能相容於現有的被動纜線，長度可達1公尺。

英特爾預計將於2023年公布次世代Thunderbolt的官方品牌名稱、特點與功能細節。

USB 英特爾

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