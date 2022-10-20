呂正華：數位產業署最大任務就是幫產業「踩油門」

數位發展部自8月底掛牌上路後，外界也都相當期待數位部會有怎樣的表現，數位部產業發展署長呂正華今（20）日在臉書上直播說明，數位產業署最大的任務就是協助產業進行數位轉型。

數位發展部Ministry of Digital Affairs 簡稱「moda（馬達）」，將連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，實現智慧國家的願景。產業署的中心政策叫「RISE」，Resilience指韌性、Integration是整合、Security是安全、Empowerment是賦權，整個合起來是RISE，取名為旭日東昇，這也是旭昇計畫的源起。產業署將透過提昇產業供應鏈韌性（R）、整合及協調各部會資源（I）、推動資安產業發展及人才的培育（S），以及讓各部會願意擴大創新應用（E）來提昇整體的產業發展。

數位部長唐鳳早在先前就表示，期許產業署扮演推動數位產業「踩油門」的角色，以開放、共創、共融的精神引導數位產業發展，並協助推動各行各業數位升級，實現智慧國家的願景。

提到與產業間的合作，呂正華說，產業署就是會把原本分散在各部會的業務，集中到產業署來幫忙協助，不過數位部並沒有監管的業務，因此監理的部分還是會回到原本的部會，舉例來說，先前Uber剛進來台灣的時候，就會影響到原本的計程車生態，「當時我的作法就是帶著公協會的意見去跟主管部會去做轉譯的的說明」。

呂正華也說，「所以說產業署未來在推動數位轉型的時候，就會先去了解這個產業在做什麼，然後再去協助產業進行整合，然後讓油門跟煞車能夠去搭配」，像是NCC是一個獨立的機關，它就無法去了解產業在做什麼，那產業署就會負責去跟NCC做說明。不過廠商遇到需要踩油門時候，NCC無法做到，這時候就可以讓產業署來協作，進行整合服務產業，簡單來說以後各個產業想要進行數位轉型的時候，就是來找產業署。