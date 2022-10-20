全球獨家四合一矽光子晶片 正式進入可量產階段

台灣奈微光科技今（20）日舉辦產品發布會，宣布領先全世界的第一顆量產型多功能中遠紅外矽光子晶片已正式進入可量產階段；為能讓市場更加了解產品特性，當天現場也展示多款重量級的元件與應用模組，例如：矽光子多功能晶片、矽光子封裝…等，可望為矽光子領域市場帶來全新一波技術新變革，並創造龐大的科技商機。

台灣奈微光是全世界第一家基於Si-CMOS製程的感測IOC設計公司，讓矽光子技術可實現光電轉換與快速光譜訊號處理等功能，除了能夠縮小模組尺寸做到比米粒微薄，更在功率消耗和成本上能夠降低近很多倍，並同時保持可靠度上的顯著提升，最重要的是奈微光的晶片可以同時出現4個或多個不同的波段，因此在使用上也更全面。

雖然中遠紅外光技術已經存在多年，但過去只有化合物半導體的材料才能具備發射及偵測長波長紅外光線的特性，且不同波段需使用不同類化合物半導體，導致成品在成本與價格上過於昂貴，因此通常只會運用在高價位科技產品或是軍工航太上，無法普及於一般消費市場。這樣的高門檻也讓台灣奈微光看見商機。

此外，台灣奈微光所研發的矽光子晶片，不只可以做到一機偵測多種人體生理訊號（如心跳、脈博、血氧、溫度、血壓…等）的功能，甚至可以進行一氧化碳、二氧化碳、甲烷等等氣體濃度的偵測，當人體生理訊號異常，或是所在環境的特殊氣體濃度超標時，配戴的裝置即可立即示警。

交通部曾統計，因分心或疲勞駕駛造成的交通事故每年約有數十萬起，而車內二氧化碳濃度過高是重要因素，而透過矽光子晶片的偵測，開車時顯示車內的二氧化碳濃度或是駕駛的酒測值，藉由矽光子晶片的輔助都將有效減少憾事發生的可能，以及可以測量鋰電池異常時釋放的氣體如一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和丙烯等等，對於未來電動車鋰電池安全監測也具有相當潛力。

台灣奈微光表示，過去矽光子晶片對於消費者來說是遙不可及的高端技術，實際運用的檢測設備常常高達數百萬或是千萬，完全不是一般人有辦法負擔的，而現在透過公司研發「矽基中紅外光之光源與偵測器晶片」，不只價格更經濟實惠，還能達到一機多用，未來將不再需要同時配戴多種儀器，也能切身體驗高科技，為市場及消費者到來更方便實惠的效益。