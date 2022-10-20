「安永企業家獎」環球晶董座徐秀蘭等七位進入決選

「安永企業家獎」今年共有七位優秀企業家入圍最後決選，分別為Appier沛星互動科技執行長游直翰、KKday酷遊天執行長陳明明、台林電通董事長陳俊廷、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、智崴集團董事長歐陽志宏、環球晶董事長徐秀蘭、關鍵評論網執行長鍾子偉。

安永聯合會計師事務所今舉辦「安永企業家獎」論壇，以「鴻圖擘劃 榮光永續」為主題，由企業家們分享如何在高速變化的世界中扎下根基，以宏觀理念持續改變人類生活。安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，世界環境多變，企業長遠之計不僅是駕馭變動時局以制定策略，更需要以ESG審視未來，讓永續成為企業重要發展方向，期盼「安永企業家獎」持續見證台灣企業家與領導者的永續經營。

本次論壇邀請到金融監督管理委員會副主委蕭翠玲、臺灣證券交易所總經理簡立忠、財團法人台北市安永文教基金會董事長林鴻光出席。2021年大獎得主——桂盟國際董事長吳盈進也擔任特別嘉賓，分享他持續專注本業經營之外，近期桂盟對於ESG的永續發展經營方向，以及參加「安永世界企業家大獎」的感想與看法。

今年入圍最後決選的7位企業家分享企業的經營歷程。以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的Appier沛星互動科技，以AI技術協助企業投放廣告等，解決各個面向的行銷挑戰，並以數據為導向做出商業決策。

Appier執行長游直翰與兩位室友在美國共同創業，初期經歷8次失敗，之後因應市場轉變和趨勢，選擇鎖定開發以AI技術追蹤用戶跨螢行為的解決方案，並於2021年在日本東京上市。陸續開發AI改變企業行銷及使用數據的方式，並透過併購成長，同時致力培育AI與MarTech人才，貢獻台灣產業轉型、人才培育以及技術升級。

環球晶為國內半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商以及全球第一大非日系半導體矽晶圓製造商。環球晶圓董事長徐秀蘭擁有卓越的領導力及執行力，帶領企業技術升級，以跨國併購來擴大市占率，同時引領產品成功轉型，並落實策略管理及全球化布局。

徐秀蘭對國際市場變化更具有高度的敏銳度，精準掌握趨勢，提前布局產品研發，並以策略聯盟夥伴、精準選擇收購對象等多元化的經營策略，帶動公司營收和獲利大幅上揚。此外，近年全球局勢變化快速，為減少地緣政治衝突、新冠病毒疫情等問題擾亂國際供應鏈，董事長徐秀蘭更帶領公司進行在地化生產、多元化採購減少供貨風險等策略，建構具韌性的供應鏈，靈活運用策略。

2022「安永企業家獎」年度大獎得主最後決選結果，將於12月2日在台北君悅酒店舉行頒獎典禮揭曉，獲選年度大獎得主也將代表台灣與各國角逐2023「安永世界企業家大獎」，展現台灣企業家精神。