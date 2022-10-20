WeMo Scooter慶6周年 推全新品牌視覺面貌

亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter（威摩科技股份有限公司）將滿六周年，今（20）日正式發布全新品牌視覺，即日起正式亮相，玩轉幾何智慧運輸方塊，活潑應用加倍貼近用戶感受。

適逢2022電動車元年，WeMo不僅推出全新品牌視覺面貌，並進一步全面升級電動機車軟硬體配備，不僅導入國家級與高鐵、北捷同步的高規格抗菌鍍膜，再加裝百萬用戶敲碗的八爪手機支架，且全面陸續為全臺WeMo共享機車升級大容量電池，加長27%的行駛里程，不僅續航力增加，更滿足用戶的心聲，期盼帶給大家全新的服務印象。

此外，WeMo推出三大方針，在這特別的時刻廣大邀請支持的夥伴一同響應，同時尋找名字有「威、摩」的好朋友，加入WeMo PASS訂閱制服務，拿專屬好禮騎士全餐，一齊盛大慶祝。（立即了解「WeMo PASS」專屬會員訂閱服務資訊：https://wemoscooter.onelink.me/a864/8vl6t888）

今（2022）年 下半年開始，WeMo力推三大方針政策，繼8月中推出 WeMo RenTour（旅途 共享運具推進器），為提供支持者更大福利，9月底WeMo PASS（首創共享機車訂閱制）上線，10月全面進行 品牌升級計畫；回顧近年來，WeMo持續精進服務都是承諾的體現。全新品牌視覺更藉創新幾何元素多彩極簡風，並以動態識別設計象徵個人化的服務設計，除延續推廣ESG理念外，藉全新幾何視覺符號，翻轉消費者與大眾印象，並透過WeMo多元化共享服務貼近Z世代，讓WeMo成為大家生活中的好朋友。

從大數據上觀測到，發現WeMo用戶群熱愛追求新體驗，並且懂得享受生活，喜愛參與戶外娛樂活動，因此「白晝之夜」、「太空港藝術音樂嘉年華」等近期大型戶外派對與演唱會期間，除了整體租借頻次較平日成長近五倍外，和去年（2021）疫情三級警戒期間相比，整體用戶APP開啟次數更是提升 430% 。

WeMo敏捷團隊也進一步發覺到民眾日常出行的需求，不只需要 「好尋車」，以及 「租還便利」 外，大家更在乎 「個人化的服務設計體驗」 ，這次 WeMo品牌升級計畫，未來將推出更棒、更多元的服務給每一位民眾，值得大家的期待。

WeMo自2015年團隊成立，2016年10月共享機車服務正式上線至今，下周將滿六周年，WeMo不僅是亞洲首家共享機車業者，同時也是台灣第一家以數位原生推廣ESG理念的智慧車聯網企業，並持續秉持精進優化的精神為企業願景。WeMo創辦人暨副董事長吳昕霈表示，感謝這些年來廣大民眾的支持與愛用，讓我們有幸能以共享機車服務先行者的角色為環境盡一份心力，而我們也以身為機車王國（台灣）的一份子感到驕傲，能見證這些年來台灣無論是在智慧交通車聯網界的產業發展，以及共享運具企業群驅動台灣在國際市場上的競爭力，或是（MaaS）、（SaaS）等服務應用上的成長，盼持續在整個世界舞台上繼續保有一定的影響力。

WeMo執行長劉于遜表示，WeMo Scooter將持續扮演最懂你的好朋友，本次全新品牌升級將開啟你對生活體驗的更多想像，強化用戶軟硬體的 connection。自WeMo RenTour以及WeMo PASS首創訂閱服務陸續推出後，我們不僅持續改寫共享運具的歷史外，藉此慶祝WeMo將滿六周年的這一刻，讓品牌視覺煥然一新。而我們也更進一步地從廣大用戶體驗回饋大數據中，揀選大家給的寶貴建議作為服務精進學習與參考。

WeMo PASS服務自 9 月底上線後，即掀起廣大回響，為慶祝WeMo六周年再加碼活動好康。即起至10／31前，凡姓名發音有同「威」 或 「摩」的民眾，只需月付銅板價99元加入WeMo PASS即獲贈 MOS 蒟蒻（不限量），另外名字發音有「威摩」（無關順序）的PASS用戶可直接獲得騎士全餐（內含 ：專屬特製安全帽、WeMo 雨衣）。另外，凡民眾立即打開FB、IG 搜尋「WeMo Scooter」官方粉專至指定貼文下，完成任務指令，還可再參與抽蛋捲冰淇淋活動。（以上活動與服務內容，將依WeMo官網服務最新公告為主）

WeMo全新車款已採用國家級「黃金甲抗菌鍍膜技術」，為全臺每一輛WeMo共享機車進行抗菌鍍膜工程。經檢驗科技公司認證後，鍍膜後的每一台車輛抗病毒率與抗菌率皆高達99.9%，且有效期間長達一年以上，經測試報告證實對人體、環境溫和友善且無皮膚毒性。另外，深受廣大民眾長期敲碗需求，新款車體更加增防摔八爪手機支架，未來民眾可於行車時搭配導航指引外，還可安心防疫騎乘。