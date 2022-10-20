資策會攜旅宿業者推服務型機器人 明年3月起落地

為迎接邊境全面解封商機，並解旅宿業缺工困擾，財團法人資訊工業策進會於經濟部工業局指導下，今日結合緯創、微軟、亞光等軟硬體及系統整合業者，舉辦「服務型機器人旅宿應用示範團隊啟動大會」，展示兩大機器人團隊整合電梯智慧服務的成果，並將於11間飯店進行應用實證，讓24小時不停運轉的飯店產業更能彈性調配人力，適應離峰人力落差，並將人力重心專注於創造價值之活動。

資策會表示，目前全球的專業服務型機器人市場正在快速成長，面臨缺工困境的台灣旅宿業者，正逐步導入機器人來服務旅客。如何創造新型人機協作模式，將是未來企業強化競爭力的重要戰略之一。

本次的「服務型機器人旅宿應用示範團隊啟動大會」，本次活動邀請緯創、博鈞、金隆系統、亞光、禾煜、微軟與NVIDIA等機器人與系統整合業者，以及崇友實業、三菱電梯等電梯業者，於會中揭示旅宿機器人落地之目標、規劃與期程。

其中，緯創資通運用微軟Azure雲端服務進行AI及機器學習模型訓練，大幅降低環境建置及部署時間，並採用NVIDIA Jetson平台實踐機器人端的邊緣運算、與在地系統整合商合作，成功研發三款異質多機協作機器人服務，讓人力資源能更有空間地運作：「環境消毒機器人」替代人力持續進行場域內重複性消毒工作，能10小時連續運作，病毒滅活率達99%。

緯創也開發出「迎賓多媒體機器人」，將協助業者進行接待、導覽，可提升10%服務效益；客房送物也可由「客房配送機器人」來服務，相較過去只能單純運用人力，投入機器人配送飯店物品可提升20%服務效率。

緯創並訂明年4月，將把這兩款服務型機會導入北中南共6間飯店，包括新竹安捷國際酒店、淡水福容飯店、高餐大群賢會館、美崙商旅、日月潭力麗溫德姆酒店及六福萬怡酒店，提供更強力服務效能。

示範團隊之一亞洲光學也與服務型機器人導入經驗豐富的博鈞科技合作，設計旅宿業送物機器人最佳人機協作服務流程範本。並訂明年3月，會陸續於福爾摩沙酒店聯盟草悟道酒店、台南維悅酒店、台北玩行旅、台中港酒店及台中神木谷假期大飯店等北中南5間飯店，推出更貼合實際需求的自動化送物機器人服務，串聯Line Bot達到即時通知及無接觸身分驗證取物，並且於機器人置物艙內搭載UVC紫外線燈，可於遞送期間及完成後進行自主清消，降低交叉感染風險。

資策會強調，根據行政院主計處報告，2021年勞動力缺口高達24.8萬人！服務型機器人不僅要舒緩人力不足的壓力，更需思考如何發揮更大服務價值。此次針對旅宿、飯店類場域，示範團隊克服傳統機器人只能水平移動限制，透過控制電梯，讓機器人自由上下樓，進行送物、迎賓、環境消毒等工作，提供更有感服務。相信明年三月陸續落地後，能為飯店業者帶來顛覆性影響，並進一步轉化成實質商業價值。