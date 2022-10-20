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比上一代快兩倍！英特爾展示次世代Thunderbolt傳輸架構

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾展示次世代Thunderbolt多項解決方案。圖／英特爾提供
英特爾展示次世代Thunderbolt多項解決方案。圖／英特爾提供

英特爾今日展示次世代Thunderbolt的早期原型機，這也英特爾在2010推出Thunderbolt傳輸架構以來，歷經12年在傳輸技術新里程碑。英特爾強調，次世代Thunderbolt，將比現今Thunderbolt 4在資料傳輸速度增加二倍、影像傳輸速度快三倍，將使各載具多工作業效率更快，更讓遊戲玩家有更逼真和影像無違和的視覺體驗。

英特爾PC客戶運算事業群客戶端連接事業部總經理Jason Ziller今日舉行跨國連線，展示次世代Thunderbolt的早期原型機，並宣布英特爾這項成果。

他說，「英特爾一直以來都是有線連接解決方案的產業先驅與領導者，Thunderbolt如今已是行動PC的主流連接埠，並已整合至最近三代英特爾筆電處理器之中。我們很高興能夠以USB4 v2為基礎規範的次世代Thunderbolt引領產業發展，該規範由英特爾和其它USB Promoter Group成員發展至此一世代。」

Jason Zille表示，這次的原型機展示，代表著向業界提供次世代Thunderbolt解決方案過程中的重大里程碑。內容創作者和遊戲玩家對於高解析度顯示器、低延遲視覺效果，以及備份或傳輸巨量影片與檔案的頻寬需求正在大幅度增加。次世代Thunderbolt將提供最高達Thunderbolt 4的三倍傳輸能力，因而提升創作與遊戲的效率，並讓使用者更能身歷其境。且次世代Thunderbolt除支援USB4最新版本外，也與先前的Thunderbolt、USB和DisplayPort版本相容。

英特爾 USB 顯示器

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