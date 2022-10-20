遠傳用AI防詐！詐騙電話減九成、攔截九成詐騙簡訊

近年台灣詐騙電話及詐騙簡訊猖獗，政府、業者也積極尋求這種防堵及打擊詐騙方式，遠傳電信（4904）近年積極串連行動網路、大數據、人工智慧及物聯網等技術，協助警方大數據進行詐騙電話及簡訊分析，透過機器學習，成功讓詐騙電話數量減少近九成，攔截九成以上詐騙簡訊。

遠傳表示，自2018年起，以「大人物」技術協助警方展開「打詐」霹靂行動，將詐騙電話資料進行大數據分析，並利用機器學習模型找出詐騙電話行為，成功讓詐騙電話數量減少近九成，獲刑事局頒獎表揚；至今持續因應詐騙手法不斷變化進行模型調整、多方防堵，2020年從源頭攔截高達九成以上詐騙簡訊，要揪出詐騙犯、守護台灣民眾的荷包。

IDC（國際數據資訊）今（20）日舉辦年度「2022未來企業大獎」台灣頒獎典禮，遠傳近年因成功數位轉型、創造營收第二成長曲線，總經理井琪拿下年度CEO大獎（2022 CEO）殊榮，是資通訊產業中唯一獲獎的企業！

此外，遠傳以「AI偵測詐騙電話」專案獲得「營運模式創新獎」，由遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民出席受獎，再次證明遠傳運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術推動企業數位轉型、加速創新應用落地的卓越成就。

遠傳表示，董事長徐旭東於2018年率先成立台灣電信業第一個「轉型辦公室」，在井琪博士接任首席轉型長、總經理的帶領下，從傳統電信業者轉型為科技服務公司，利用5G「大人物」技術發展消費者創新數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造第二成長曲線，電信本業、新經濟在疫情逆風中仍雙雙逆勢成長。

此外，遠傳強調，善用核心優勢創造社會正面影響力，包含利用AI攔截詐騙電話與簡訊，防堵民眾受騙；推出全台第一個5G遠距診療服務，迄今已導入全台12縣市、33個鄉鎮，讓偏鄉醫療零距離。

井琪表示，未來遠傳將持續發展多元創新的5G應用、提供消費者有溫度的差異化服務、協助更多企業夥伴轉型升級，共同投入環境永續ESG的大業，一起「寶衛地球，讓愛遠傳」。

井琪擔任遠傳總經理的管理特色是強化開放溝通、資訊透明、關懷文化，「員工淨推薦值」（eNPS）從2019年推薦淨值負2，一路上升至2022年最新調查高達74，大幅提升員工向心力。除被評選為「2022未來企業大獎」的「年度CEO」，亦連續兩年蟬聯《機構投資者》「最佳CEO」第一名，去年獲頒《亞洲金融雜誌》「最佳CEO」、《哈佛商業評論》首屆鼎革獎之「數位轉型領袖獎」等殊榮。