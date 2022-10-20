圓展突破創新 推首款4K雙鏡頭聲音追蹤攝影機

圓展（3669）發表一款旗艦級4K雙鏡頭聲音追蹤PTZ攝影機AVer CAM570，配備36倍總變焦主鏡頭與95°廣角定焦鏡頭，最令人驚艷的是內建聲音感測器，能啟動聲音追蹤功能，並搭載多項創新的AI智慧科技，實現身歷其境的遠距協作體驗，以及最佳化視訊會議的流程。

CAM570擁有4K雙鏡頭及聲音感測器，專為中大型會議室所設計，完美詮釋圓展在聲音及影像AI技術的獨到見解。CAM570內建三對聲音感測器陣列，可接收十米內的人聲，引導36倍總變焦主鏡頭追蹤發言人，並自動屏除揚聲器的聲音，不必擔心被喇叭干擾。其聲音追蹤功能可以在預設區域追蹤發言人和簡報畫面、也可選擇只追蹤演發言人，讓視訊會議就如同面對面開會一樣流暢。

CAM570透過雙鏡頭同步全自動運作，95°廣角AI鏡頭提供會議室的全景視角，並隨時動態偵測進入會議室的人員，觸發變焦主鏡頭自動框選所有人，開始高品質視訊會議；此外，智慧畫廊（Smart Gallery）功能，應用AI技術，框選每個與會者呈現相同尺寸，以大頭照或半身模式捕捉與會者的表情與姿態，帶來更自然的視訊會議體驗。