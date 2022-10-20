2022《安永企業家獎》論壇 鴻圖擘劃榮光永續

《安永企業家獎》在台灣已邁入第18年，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家。今年共有七位優秀企業家入圍最後決選，分別為Appier沛星互動科技執行長游直翰、KKday酷遊天執行長陳明明、台林電通董事長陳俊廷、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、智崴集團董事長歐陽志宏、環球晶圓董事長徐秀蘭、關鍵評論網執行長鍾子偉。

安永聯合會計師事務所今（20）日舉辦《安永企業家獎》論壇，以「鴻圖擘劃榮光永續」為主題，由企業家們分享如何在高速變化的世界中扎下根基，以宏觀理念持續改變人類生活。安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，世界環境多變，企業長遠之計不僅是駕馭變動時局以制定策略，更需要以ESG審視未來，讓永續成為企業重要發展方向，期盼《安永企業家獎》持續見證台灣企業家與領導者的永續經營。

本次論壇邀請到金融監督管理委員會副主委蕭翠玲、台灣證券交易所總經理簡立忠、財團法人台北市安永文教基金會董事長林鴻光出席。2021年大獎得主——桂盟國際董事長吳盈進也擔任特別嘉賓，分享他持續專注本業經營之外，近期桂盟對於ESG的永續發展經營方向，以及參加《安永世界企業家大獎》的感想與看法。

今年入圍最後決選的七位企業家分享企業的經營歷程。以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的Appier沛星互動科技，以AI技術協助企業投放廣告等，解決各個面向的行銷挑戰，並以數據為導向做出商業決策。Appier執行長游直翰與兩位室友在美國共同創業，初期經歷8次失敗，之後因應市場轉變和趨勢，選擇鎖定開發以AI技術追蹤用戶跨螢行為的解決方案，並於2021年在日本東京上市。陸續開發AI改變企業行銷及使用數據的方式，並透過併購成長，同時致力培育AI與MarTech人才，貢獻台灣產業轉型、人才培育以及技術升級。

台林電通主要提供專業電子製造服務（EMS）與產品設計製造服務（ODM），董事長陳俊廷以新思維帶領企業創新、逐步轉型，將一般消費性網通產品轉往工業應用領域，應用既有網路通訊核心能力、研發資源、工業應用與生產技術，拓展至電動車電子市場及半導體設備市場，目前專注在通訊與工業應用相關產品研發與製造。此外，台林強化供應鏈、產銷等管理機制，以降低原物料成本及庫存風險，強力發展作業流程自動化及彈性調整生產人力等，以提高工廠效率及品質。藉由公司具備之產品及專案解決研發能力與持續強化製造工程能力，形成重要的競爭優勢。台林將持續應用在5G相關網路及工業應用領域上的經驗，強化RD能力，加速產品開發速度等，使營運績效持續成長。

宏佳騰動力科技在董事長鍾杰霖帶領下，以創新策略吸引年輕世代目光，成為結合科技、物聯網的智慧電車廠。初期由塑膠零件市場做起，接著打入國外沙灘車ODM市場並深耕歐洲市場，2011年再投入台灣品牌機車市場，打造車身設計造型，鎖定年輕族群市場，並採用經銷商入股總代理制度，吸引代理商共同打拼。董事長鍾杰霖更看到全球節能減碳趨勢，以及政府力推綠能政策，決定切入新興的電動機車市場，宏佳騰智慧電車市占為台灣第二。同時選擇結盟策略，以創新策略並搭配高品質、高設計、高安全性的產品要求，朝向製化進化、永續經營。

智崴集團自2008年起，長期在體感遊樂設備市場布局，現在已是全球飛行劇院遊樂設備領導地位，在全球搭建超過40餘座上億元的大型體感遊樂設備。在智崴集團董事長歐陽志宏帶領下，以產品多樣化、營收多元化、技術高端化的三大策略，增加競爭優勢；積極拓展全球營運據點，也優化拓展自身產品，以高品質製作影片，成為影片內容授權的提供者，增加營收來源的多元性。近年來，智崴不僅厚植研發實力，也發展成為統包解決方案的提供者，為全球客戶提供包含遊樂設備設計、場域主題設計、數位內容製作以及現場營運等專業服務。

新冠病毒疫情持續下，許多旅遊相關產業受到影響，線上服務平臺KKday卻逆勢前進，以靈活創新、敏捷商業策略與行動來因應衝擊。KKday執行長陳明明擅於跳脫框架思考，洞悉市場產業趨勢，早在2014年成立台灣第一個專門提供目的地旅遊體驗與行程的線上服務平臺，提供旅遊行程產品線上服務。之前在疫情下，KKday更啟動組織轉型進行專案微型組織再造，開發出國旅市場、宅商機等多元產品創造營收。此外，KKday的新創體質除了擁有過半數的年輕員工發揮創意與活力，更持續吸引國際化人才，拓展海外版圖。

環球晶圓為國內半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商以及全球第一大非日系半導體矽晶圓製造商。環球晶圓董事長徐秀蘭擁有卓越的領導力及執行力，帶領企業技術升級，以跨國併購來擴大市占率，同時引領產品成功轉型，並落實策略管理及全球化布局。董事長徐秀蘭對國際市場變化更具有高度的敏銳度，精準掌握趨勢，提前布局產品研發，並以策略聯盟夥伴、精準選擇收購對象等多元化的經營策略，帶動公司營收和獲利大幅上揚。此外，近年全球局勢變化快速，為減少地緣政治衝突、新冠病毒疫情等問題擾亂國際供應鏈，董事長徐秀蘭更帶領公司進行在地化生產、多元化採購減少供貨風險等策略，建構具韌性的供應鏈，靈活運用策略。

現今資訊快速多元，各大媒體業也面臨轉型，並增加數位內容滿足閱聽眾的需求。關鍵評論網執行長鍾子偉打造創新多元、獨特觀點的媒體，為原生數位世代的年輕讀者提供視覺化及互動性的閱聽體驗間，並在維持媒體公正的堅持下跨步經營。執行長鍾子偉進行策略整合、多元拓展，透過併購方式跨足科技、數據領域，成為跨界內容結合數據科技的組織型媒體服務平臺；同時與海外媒體的內容合作，力求新聞國際化與真實性，也積極跨足香港、日本等國際市場，更延伸發展在地化內容，並建立海外華文世界的媒體知名度。

2022《安永企業家獎》年度大獎得主最後決選結果，將於12月2日在台北君悅酒店舉行之頒獎典禮揭曉，獲選之年度大獎得主也將代表台灣與各國角逐2023《安永世界企業家大獎》，展現台灣企業家精神。