中華電信投資《孟婆客棧》 入圍金鐘獎四項提名

中華電信（2412）表示，長期挹注本土優質影劇發展不遺餘力，參與投資且獨家首播的《孟婆客棧》一舉入圍本屆「戲劇類節目創新獎」、「戲劇類節目造型設計獎」、「戲劇節目最具潛力新人獎」與「戲劇類節目視覺特效獎」等多項提名，現在申請MOD影劇全享包與Hami Video影劇館，除《孟婆客棧》外，亦可同步觀賞《斯卡羅》、《茶金》、《俗女養成記2》與《逆局》等多部入圍優質好戲。

第57屆電視金鐘獎將於本週五、六(21、22)日晚間7點盛大登場，中華電信表示，MOD、Hami Video將同步轉播典禮精彩盛況，由中華電信投資劇的《孟婆客棧》入圍四項提名，此外，中華電信與三立電視合作，透過中華電信強大的5G網路技術於Hami Video獨家進行5G VR直播，提供廣大用戶身歷其境與活力四射的主持群曾國城、唐綺陽、曾寶儀，一同欣賞典禮直播。另於XRSPACE的GOXR「中華電信元宇宙館」直播現場還有問答抽獎。

中華電信表示，與三立電視合作，將金鐘獎直播過程融入時下最夯的VR直播技術，戴上VR頭盔即可輕鬆感受如臨現場的震撼畫面，不受時空限制，與入圍者共同感受緊張刺激的揭獎時刻與令人驚豔的表演節目！

中華電信強調，致力開創娛樂新體驗，透過XRSPACE於GOXR平台打造全新「中華電信元宇宙館」，亦將同步直播金鐘獎，並且舉辦一系列趣味虛擬線上共賞活動，邀請Podcast「愚樂百昏百」與粉絲一起追金鐘、每日進行問答抽獎並競逐預言金鐘獎最終得主，透過3D虛擬人物於沉浸式空間中穿梭，交織出生動有趣的零距離觀賞體驗。