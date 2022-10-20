光寶科法說會 拚Q4營收、獲利再成長

光寶科（2301）今（20）日舉辦法說會，繳出第3季亮眼成績單，Q3 EPS 1.86元、年增40%，創下單季歷史新高。總經理邱森彬表示，目標第4季營收、獲利再成長。

該公司公布第3季營運成果，來自雲端、汽車電子、高階光耦相關產品出貨續強，第3季營收462億元，季增7%、年增10%，創下三年同期新高。

受惠於產品組合優化、產值與市佔積極成長，第3季毛利率為19.5%，年增0.2個百分點，營業毛利90億元；營業淨利率為9.5%，年增1.1個百分點，營業淨利44億元、年增25%。稅後純益42億元，每股盈餘1.86元、年增40%，創單季歷史新高。經由積極的營運資金管理與營運活動所產生之自由現金淨流入，當季淨現金部位為366億元。

累計今年前三季營收1,304億元、年增8%；毛利率為19.1%，營業淨利率為9%，分別年增0.1個百分點及1.2個百分點，為同期歷史新高；營業毛利為248億元，營業淨利為117億元，分別年增9%及25%；稅後純益103億元，每股盈餘4.51元。此外，前三季研發費用已達營收4%，年增近兩成，持續投入研發資源在三大成長領域的軟體、韌體開發與系統整合的方案。

光寶科技總經理邱森彬表示，第3季展現了光寶持續實踐優質成長。獲利增加主要來自雲端運算電源、汽車電子及高階光電半導體應用需求暢旺。雲端運算電源受惠於過去幾年深耕高端電源系統開發所累積的硬實力，讓光寶在全球主要雲端伺服器客戶新機種與標案中，取得具主導性的市占率。

展望第4季，邱森彬預期，核心事業雲端運算、汽車電子、光電半導體高階紅外線產品等需求穩定成長；資訊及消費性電子部門優化產品組合與供應鏈管理、增加高階產品出貨比重；整體營收獲利持續提升。