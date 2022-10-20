集邦：明年全球晶圓代工8吋年均產能增幅約3%

全球市場研究機構集邦（TrendForce）今（20）日預估，2023年全球晶圓代工8吋年均產能增幅約3%、12吋約年增8%，與2022年相較呈現大幅收斂。在全球總體經濟能見度低迷，電子產品消費力道未見起色的市況下，晶圓廠製程多角化及獨特性發展成為晶圓代工廠營運關鍵。

集邦今日舉行「2023年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，集邦強調，庫存亂象衝擊，晶圓代工製程多元布局成關鍵。

集邦解釋，隨著各國邊境陸續解封，物流阻塞紓解，缺貨潮下大量採購的終端整機、零組件陸續到倉；然而，疫情紅利消散，加上全球高通膨影響，消費性電子產品銷售力道急凍，導致供應鏈庫存急遽攀升難以消化，客戶砍單風浪迅速蔓延至晶圓代工廠。

集邦表示，面對客戶大動作修正晶圓投片訂單，晶圓代工廠紛紛放緩擴產／廠進度，同時積極調整產品組合至汽車、工控等拉貨力道較為穩定的應用。此外，更積極展開特殊製程多元化佈局，以期與競爭對手做出差異化。

伺服器市場方面，集邦認為，伴隨疫後衍生的串流影音服務，刺激更多業者加速數位轉型。伺服器出貨更聚焦於資料中心，帶動server DRAM的使用量攀升，成為近年DRAM需求的主要推手，占DRAM市場全年三成以上的消耗量。

集邦說，儘管2022年下旬全球經濟環境趨於保守、上游供應鏈訂單普遍轉弱，但TrendForce預估，至2025年整體伺服器市況仍將呈現成長的態勢，並帶動server DRAM投產比重達到40%的歷史新高，取代mobile DRAM成為製造商關注的重點。

集邦表示，而服器也帶動了新型態的記憶體模組之產品整合，讓記憶體業者開始思考組合型記憶體解決方案，例如CXL標準，此類解決方案得以解決過往伺服器系統的插槽數量的限制，藉由增加支援系統可運用的DRAM數量來實現高效能運算。

集邦說，2023年server CPU如Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa不但將支援CXL 1.0，並採用DDR5 DRAM模組，為了使AI與ML（Machine Learning）的運算有效運行，部分server GPU也將導入新一代的HBM3規格。在記憶體廠商與多家主晶片提供者的規劃下，新一代記憶體已逐漸問市，期望於2023年陸續擴大市場滲透率。