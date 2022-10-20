近距離看鴻海電動車！Model B與V今起在三創生活園區展示

鴻海（2317）官網今（20）日表示，由納智捷（LUXGEN）邀請鴻海展示最新款電動車平台MODEL B、MODEL V，10月20日至10月23日在台北三創生活園區1樓十二立方的展演空間和大家見面！歡迎想近距離欣賞鴻海電動車平台的你，一同前往參觀！趕快把握機會哦～⁣

鴻海在2022科技日，一口氣推出量產版Model C、Model B與Model V，外界請鴻海董事長劉揚偉以一個字形容這三款車，他說，Model C「快」、Model B「美」、Model V「力」。

劉揚偉說，量產版Model C，開放預購3小時訂單突破1.5萬輛，馬力從400匹增加到460匹，續航里程可以達到700公里。Model B，零到100公里加速6.6秒，續航450公里，還有Model V，這三部車將在台灣、泰國與美國逐步投入生產，並與印尼與印度洽談合作，鴻海創立的營運本地化模式（BOL）可以讓在地國家，永續發展與鴻海創造三贏結果。

至於三輛車的量產時程與價格？他說，量產版Model C在明年，詳細時程與價格要看客戶即納智捷，至於Model B在後年量產，明年10月18日的鴻海科技日將推出招商車，也就是幾乎準備好（Ready）的車，客戶還要做一些修改，才會有量產車，例如昨天科技日上看到的白色Model C是招商車，藍色Model C則是納智捷的量產車。

在規格方面，Model B是兼具美型與操控性能的都會跨界車款，並以Model C平台為基礎打造，藉由平台尺寸的變化及全新的車身外觀，包括S-DUCT導流設計，流線的車頂造型，加上Ｄ柱上的創新氣簾設計，大幅降低空氣擾流，能讓Model B的風阻係數達到0.26，並具備450公里的續航里程，以4,300mm的車長，加上運用2,800mm軸距，創造出小級距大空間的舒適座艙。

量產版Model C則徹底展現鴻海的造車能力，在0.28的低風阻值下，提供零到100公里加速3.8秒的優異動能表現，以及近700公里續航力。

電動皮卡Model V則是鴻海完成乘用車及大型商用車拼圖的里程碑，也是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，並擁有高達1噸的載重能力及3噸的拖曳能力，優異的動力性能並具備全地形的穿越能力。