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外資昨買超逾5,000張個股大多重挫 僅有這檔抗跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電。圖／聯合報系資料照片
聯電。圖／聯合報系資料照片

台股今（20）日再破底，盤中一度下探至12,698.91點，權王台積電（2330）也往下探底，陷入10億元市值保衛戰，外資昨日大買超的個股中，也是下跌居多，統計單日買超逾5,000張的5檔個股中，航運股占3檔，但股價慘跌，尤以長榮（2603）跌勢最重，盤中跌幅逾7%，唯一力守紅盤的則是聯電（2303）。

台股今日早盤以12,912.93點開低，在各類股幾乎齊挫下，一度下滑至12,698.91點，大跌超過200點，僅塑膠、鋼鐵股盤中奮力翻紅，航運股則是跌勢沈重，盤中跌幅逾4%，跌幅居各類股之冠。

統計外資昨日買超逾5,000張的個股包括群創（3481）、聯電、長榮航（2618）、陽明（2609）、長榮等，僅聯電開低走高，一度翻紅拉升至38.9元，盤中漲幅0.52%；其他4檔則是下跌表現，尤其是航運股的跌勢更重。

SCFI貨櫃運價指數在大陸長假後上周五恢復報價，指數持續下跌，已連續17周下滑，最新一期SCFI貨櫃運價指數則將在明(21)日下午才會公布，但最新出爐的波羅的海運價指數(FBX)則是持續下跌。

面對運價持續下滑的情況，市場擔心SCFI運價指數恐將持續下跌，且第3季旺季不旺，也將影響貨櫃三雄的營運表現；長榮昨獲外資買超5,035張，今日卻是重挫，早盤以139元開出，一度下滑至132.5元，盤中跌幅7.29%。

陽明昨獲外資買超5,231張，早盤以61.6元開出，一度下滑至58.7元，盤中跌幅5.39%；萬海（2615）昨日僅獲外資買超456張，今日也是大跌，早盤以66.3元開出，一度下滑至63.1元，盤中跌幅4.86%。

長榮航昨日獲外資買超6,833張，早盤以23.6元開出，一度下滑至22.9元，盤中跌幅3.94%；另外，華航（2610）昨日獲外資買超2,603張，早盤以16.8元開出，一度下滑至16.4元，盤中跌幅3.22%。

外資 長榮航

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