張忠謀第六度擔任領袖代表參加APEC 蔡總統盼傳達台灣三立場

蔡總統今（20）日宣布，再一次邀請台積電（2330）創辦人張忠謀擔任我國APEC的領袖代表，代表我出席下個月在曼谷舉行的APEC經濟領袖會議。這也將是張忠謀第六度代表我國參加APEC會議。

今年APEC經濟領袖會議將於11月18日至19日在泰國曼谷召開。蔡總統表示，張創辦人自2018年到2021年，四度接受我委託擔任我國的APEC領袖代表，向APEC成員傳達對促進區域繁榮發展的重要建言，為台灣發聲，提高我們國際的能見度，扮演恰如其分的角色，也獲得各國廣泛的迴響。所以要在這裡利用這個機會，我要特別向張領袖代表，致上最深的感謝之意。

蔡總統說，當前，全球經濟正面臨重重挑戰，APEC成員有共同的責任，為疫後亞太區域開展經濟新局，而台灣半導體產業，尤其是台積電，在國內，乃至於世界經濟所扮演的舉足輕重的角色，更備受各方的關注。 在這個重要時刻，由張創辦人擔任我國APEC領袖代表，可以說是無可取代的不二人選，這也是我第五度邀請張創辦人擔任領袖代表的最重要原因。

蔡總統說，即將召開的APEC「經濟領袖會議」，是睽違三年來，首次實體會議；各界對這次的會議，都有很高的期待。 值得注意的是，當前全球經濟正面臨巨大的轉變，再加上美中競爭以及烏俄戰爭等變數，對亞太地區的經濟，帶來廣泛深遠的影響，在這樣複雜而且敏感的情勢之下，今年APEC會議，能否在確保區域穩定、平衡及成長上，達成共識，對所有參與的國家，都是很重要的任務。

蔡總統也提到，近來台灣在國際能見度大為提高，這次APEC會議中台灣的表現和立場，將會受到更多的關注。對此，我希望我們張領袖代表，以及我們代表團所有的成員，傳達給所有的與會成員，以下三個重要立場：

第一個，是向APEC成員訴求，我們必須正視區域內的意見分歧，努力在貿易的自由開放與公平競爭之間，在供應鏈安全與效率之間，以及在經濟發展和包容永續之間，取得適度的平衡，進而發展出一個，更前瞻進步、可以被共同遵循的經濟架構和規則。

第二，我們要讓各國更加重視，臺灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；同時，我們也願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈。

第三，是要展現臺灣在追求經濟永續發展的決心和努力，包括和全球同步因應氣候變遷，大力推動綠色轉型，同時大幅提升勞工福祉、婦女權益和對弱勢的照顧，努力追求社會的均衡發展。

最後，蔡總統也說，希望在出席APEC會議的過程中，透過分享「台灣經驗」，而有助於APEC會員國，在區域及全球的永續發展上，做出更多的貢獻，相信，張領袖代表，一定能向國際社會清楚傳達，台灣願意積極貢獻我們的能力，共同為了促進亞太區域的穩定繁榮來努力，也相信今年的APEC代表團，在張忠謀領袖代表的帶領之下，一定可以圓滿完成任務，為台灣拓展，更多、更深刻的國際合作與連結。