緯創服務型機器人導入六家飯店 建立完整生態系

緯創（3231）運用微軟Azure雲端服務進行AI及機器學習模型訓練，並採用NVIDIA運算平台與在地系統整合商合作，成功研發三款異質多機協作機器人服務，預計於明年四月導入北中南共6間飯店，包括六福萬怡酒店、淡水福容飯店、台北美崙大飯店、新竹安捷國際酒店、日月潭力麗溫德姆酒店及高餐大群賢會館，升級旅宿業服務效能。

財團法人資訊工業策進會於經濟部工業局指導下，今（20）日舉辦「服務型機器人旅宿應用示範團隊啟動大會」。資策會邀請緯創資通、禾煜科技、亞洲光學（3019）、博鈞科技、NVIDIA與金隆系統等機器人與系統整合業者，展示旅宿應用實證成果。

近年來，高齡化與少子化在許多國家造成勞動人口短缺問題，加上新冠肺炎疫情促使「零接觸技術」大幅發展，各個產業導入機器人的意願都高於以往，除了提高生產效率及減碳外，亦能進而落實企業永續。緯創這三款異質多機協作機器人，包含環境消毒機器人、迎賓多媒體機器、客房配送機器人。

緯創結合系統整合商及旅宿業者，依據經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫，提出「異質多機協作機器人服務整合研發計畫」，期許從產品到整體服務，建立一個開放而有彈性的生態系統，透過上下游垂直整合之方式，以及產、學、研的跨領域合作模式，聘請國立高雄餐旅大學、國立臺北科技大學、淡江大學等顧問專家學者，以及公協會、系統整合商/經銷代理商合力拓展產品行銷及推廣，並且與台灣微軟、NVIDIA、電梯製造業者三菱電梯及崇友實業（4506）等國際大廠技術合作，將智慧化服務型機器人導入旅宿服務應用，將勞動性工作由機器人代勞，進行零接觸、經常性、重複性之工作，活化旅宿服務人力，提升服務作業效率。