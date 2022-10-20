Tesla本季銷量可望走揚 有望挹注供應鏈業績

Tesla公布第3季財報，每股稅後純益（EPS）1.05美元。因無上海廠封控停產影響，且供應鏈問題相對舒緩，第3季新車生產、銷售量同步回升，汽車部門營收季增28.01%、年增55.03%，但毛利率與上季持平、較去年同期下滑；法人機構表示，因Tesla維持銷售量年成長50%目標，顯示第4季新車銷售量將持續走揚、且電動車市場長期趨勢看好。

Tesla公布第3季財報後，盤後股價呈現下跌。

分析師表示，產能方面，第3季Tesla德州工廠Model Y車款產量逐月攀升，此車型為首次採用自製的4680結構電池、一體壓鑄車身，2022年德州工廠將同時生產4680、2170兩種電池的Model Y車款；其中，4680電池產量於第3季成長三倍；Tesla希望Semi電動卡車將於今年12月首度交車。

法人機構表示，Tesla因無上海廠封控停產影響，且供應鏈問題相對舒緩，第3季新車生產、銷售量同步回升，預期後續生產量將續創新高。由於電動車市場長期趨勢看好，Tesla仍維持其新車銷售量年複合增長目標50%，預期第4季及長期銷售量將明顯攀升。

雖中國大陸市場為Tesla長期成長主要區域且上海廠供應北美以外地區，Tesla勢必增加中國大陸製零組件比重，台系供應鏈受惠於Tesla的程度將低於其交車量的成長動能，但隨著Tesla及整體電動車市場出貨量持續增長，台灣廠商仍將持續受惠此趨勢發展。