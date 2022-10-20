快訊

萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

批赴日補打疫苗方案緩不濟急 周玉蔻：高端應出錢免費PCR

Tesla本季銷量可望走揚 有望挹注供應鏈業績

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

Tesla公布第3季財報，每股稅後純益（EPS）1.05美元。因無上海廠封控停產影響，且供應鏈問題相對舒緩，第3季新車生產、銷售量同步回升，汽車部門營收季增28.01%、年增55.03%，但毛利率與上季持平、較去年同期下滑；法人機構表示，因Tesla維持銷售量年成長50%目標，顯示第4季新車銷售量將持續走揚、且電動車市場長期趨勢看好。

Tesla公布第3季財報後，盤後股價呈現下跌。

分析師表示，產能方面，第3季Tesla德州工廠Model Y車款產量逐月攀升，此車型為首次採用自製的4680結構電池、一體壓鑄車身，2022年德州工廠將同時生產4680、2170兩種電池的Model Y車款；其中，4680電池產量於第3季成長三倍；Tesla希望Semi電動卡車將於今年12月首度交車。

法人機構表示，Tesla因無上海廠封控停產影響，且供應鏈問題相對舒緩，第3季新車生產、銷售量同步回升，預期後續生產量將續創新高。由於電動車市場長期趨勢看好，Tesla仍維持其新車銷售量年複合增長目標50%，預期第4季及長期銷售量將明顯攀升。

雖中國大陸市場為Tesla長期成長主要區域且上海廠供應北美以外地區，Tesla勢必增加中國大陸製零組件比重，台系供應鏈受惠於Tesla的程度將低於其交車量的成長動能，但隨著Tesla及整體電動車市場出貨量持續增長，台灣廠商仍將持續受惠此趨勢發展。

Tesla 新車銷售

延伸閱讀

裕隆納智捷新款 買氣旺

劉揚偉希望能代工特斯拉　盼電動車長期市占率達40到45%

Tesla Model Y交車近萬輛　風光登上德國9月暢銷電動車寶座

Tesla上海工廠吃下大補丸 寫下創廠交車紀錄！

相關新聞

諾貝爾獎得主Scholes：別盼軟著陸 為長期高利率做準備

曾獲諾貝爾經濟學奬的休斯（Myron Scholes）周三說，投資人應該為長期高利率和可能的衰退做好準備。

特斯拉財報、馬斯克說了什麼？七大重點一次看

特斯拉（Tesla）19日公布第3季營收低於市場預期，盤後股價重挫6%。以下是財報內容與執行長馬斯克談話的重點整理。

從吃的到用的都負擔不起 美元升值禍害全球

疫情過後全世界面臨複雜的經濟逆風，供應鏈中斷、戰爭、氣候異常導致通貨膨脹飆升，經濟學家擔憂，全球經濟壓力還沒結束，美元升值與貧窮國家貨幣大幅貶值，加劇生活成本危機，甚至引發近代史上最大的糧食危機。

IBM營收報佳音 雲端事業穩健、看好全年成長 盤後漲3%

科技大廠IBM上季營收成長6.5%且優於預期，同時預期將超越全年營收成長，顯示該公司軟體、大型主機、混和雲服務的需求依舊...

能源轉型重要關鍵 歐盟投入鋰金屬爭奪戰

能源轉型迫在眉睫，歐盟將全面以電動車取代燃油車，取得製造電池不可或缺的鋰成為地緣政治議題，歐盟也投入爭奪戰。除「綠鋰」、...

Fed褐皮書：企業展望變得悲觀 但通膨壓力有所緩解

美國聯準會（Fed）19日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟活動在最近幾周溫和擴張，但一些地區停滯不前，其他幾個地區還有所下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。