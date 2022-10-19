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鏡電視股東想轉讓股權？ NCC：2027年6月前不可轉讓

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC指出，按照附款規定，鏡電視股東在2027年6月底前不可轉讓持股。。記者林澔一／攝影
NCC指出，按照附款規定，鏡電視股東在2027年6月底前不可轉讓持股。。記者林澔一／攝影

電視紛擾不斷，近日更傳出三董一監請辭、股東想轉讓股權等爭議，究竟，鏡電視董事會是否還能運作下去？NCC（國家通訊傳播委員會）能容許這個狀態多久？NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，「我們看到鏡電視說要儘快召開股東會，但我們這邊還是要正式看到申請文件為準。」對於股權轉讓疑慮，NCC指出，按照附款規定，鏡電視股東在2027年6月底前不可轉讓持股。

鏡電視資金緊張，恐將於今年11月底用罄，先前傳出鏡電視有意增資到40億元，但如今，還未向NCC提出正式的資本額變更申請，就面臨三董一監請辭、股東傳出想轉讓股份等事宜。

鏡電視董事會由五董一監組成，如今，三董一監請辭，鏡電視董事會現在只剩下董事長鄭優以及勞工董事廖芳潔；由於鏡電視先前向NCC提出負責人、公司章程、實收資本額變更申請，外界好奇，鏡電視是否要對此申請案撤案或者另外補件說明，NCC表達，會以正式收到文件為準。

不過，除了三董一監請辭之外，市場還傳出，鏡電視有人頭持股，甚至傳出有股東尋求中資承接手上持股，更有股東主張NCC應撤銷鏡電視執照。

對於市場傳出的股東爭議，翁柏宗指出，在鏡電視新聞台申設案通過時，有一項附加條款，明確禁止股東在6年執照期間移轉股權，也就是說，股東在2027年6月30日前不能轉讓持股，否則會違反附款內容；他也強調，若有相關事證，這是違反附款的，NCC會依法處理。

翁柏宗表示，若有必要，近期可能會找鏡電視8大股東到會陳述，屆時，也將會釐清借名登記、中資疑慮與股東要求撤照等爭議，並會請股東說明對公司未來經營看法。

電視 股東會 NCC

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