傳台積電再推遲3個月量產3奈米晶片 明年將全面投入生產

集微網消息，10月19日，據韓媒BusinessKorea報導稱，台積電在最近的一次電話會議上表示，其3奈米晶片將在今年第四季度開始量產，並具有高良率。

報導指出，此前，有台灣媒體報導稱台積電將在9月底左右開始量產3奈米晶片。這意味著其再次將3奈米晶片的量產推遲了三個月。

該公司表示，延遲的主要原因是由於設備交付問題，客戶需求超過了供應能力。不過，3奈米生產線將在明年將全面投入運行。

台積電分別於2018年第二季度和2020年第二季度開始對7奈米工藝和5奈米工藝進行量產，即每隔兩年會遷移到下一代新的代工技術水平。

但該公司需要更多的時間來推出3奈米工藝。台積電曾在去年第二季度的一次電話會議上表示，與推出5奈米工藝相比，遷移到3奈米工藝將多花3到4個月的時間。

報導認為，在這種情況下，三星電子成功量產3奈米晶片引起了世界半導體行業的關注。三星在6月30日正式宣佈批量生產3奈米晶片，並於7月25日出貨其首款量產3奈米晶片。