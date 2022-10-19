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宏碁Chromebook 登Q3全球市占冠軍

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）今（19）日指出，旗下Chromebook產品線上市以來屢獲市場好評，更於全球市場再傳捷報。根據最新市調資料顯示，宏碁Chromebook自今年第1季起市佔率逐步攀升，並於第3季以24%市占率榮登全球冠軍，展現宏碁於Chromebook市場的龍頭地位。

宏碁表示，旗下Chromebook產品線以最新技術、耐用設計及多元尺寸等卓越產品亮點，滿足消費者各面向的使用需求，一機即能滿足日常生活或工作所需。此外，為呼應全球永續議題，全新Acer Chromebook Vero 514大量採用再生材料，並考量完整生命週期，有助於降低對環境的影響； Acer Chromebook Vero 514亦榮獲2022年Good Design設計大獎。

Chromebook 宏碁

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