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NCC：通過台數科持有系統台股權結構變更

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）通過台數科（6464）所屬佳聯、大屯、台灣佳光及中投等4家有線電視系統經營者申請購買得濬公司股權。台數科董事長廖紫岑到會說明時表示，透過股權處分調整，穩健財務結構，活用資金，增加投資效益。

台數科旗下擁有佳聯、大屯、台灣佳光及中投等四家有線電視系統，2019年透過投資百分百持股得得濬收購新永安及大揚兩家有線電視系統。

NCC表示，此交易案為台數科將得濬25.1%股權轉讓給佳聯、大屯、台灣佳光及中投等四家有線電視系統。根據台數科公告，交易金額約為18.4億元。

NCC表示，台數科董事長廖紫岑到會說明後，予以通過。

據轉述，廖紫岑說明交易動機跟目的，透過股權處分，可以清償借款，降低金融負債、利息支出、穩健財務結構，並強調活用資金，增加投資收益，提升獲利。

台數科集團是有線電視多系統營運商，近年完成大揚及新永安有線電視的股權收購後，讓中部起家的台數科有線電視版圖上更為完整，目前用戶數約44 萬戶、寬頻上網客戶數約21萬戶、光纖網路覆蓋面積達全國面積41%。

近年台數科積極轉型，邁向智慧網路科技，日前獲得銀行團聯貸案101.8億元支持，台數科表示，將加速頻道、OTT、電商及物聯網等業務發展，創造新成長曲線。

有線電視 台數科

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