通膨巨獸還沒退！宏碁董座陳俊聖：最糟的時候還沒有來

宏碁(2353)董事長陳俊聖今(19)日出席由宏碁基金會所主辦之2022龍騰微笑競賽活動,針對景氣現況,他會後接受媒體訪問表示,大家看到的數字,如通膨、利率等,台灣感受不大,但是全球感受超級大「痛苦指數還沒降下來,這段時間不會太舒服」,他更表示「最糟的時刻還沒有來」。

陳俊聖去年就已精準預言通膨問題,因此市場也相當關注他對景氣看法。他表示,在通膨這過程當中,我們台灣感受好像還好,甚至台灣還減低債務一千多億元,台灣無論是在景氣循環、總體經濟、防疫都是穩紮穩打,「我們公司本身也是穩紮穩打」。

宏碁持續降庫存,並預估明後天將宣布好消息,宏碁第三季在Chromebook領域全球市佔率第一,主因是在教育市場、商務市場有所斬獲「 這市場價格沒有殺這麼低」。

陳俊聖表示,預估最糟的時刻還沒有來,「get worse before it gets better」,他也提醒,當環境變化很大的時候最重要的就是現金水位,現金要拉上來,企業一定要做好最壞的打算。宏碁本身持續緩降庫存「我庫存600億元,平常庫存約400-500億元」,他並預估這波低點將一路到明年年中,甚至有國際大廠看到會一路壞到2023年年底。

他更指出,「你們知道今年Amazon Prime Day筆電賣多少錢嗎?」Chromebook現在亞馬遜最低是79美元!才新台幣2500元, Windows 8G標準配置的筆電、一台也才賣130、140美元,約新台幣4000多元,價格超殺。