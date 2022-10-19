通膨巨獸還沒退！宏碁董座陳俊聖：最糟的時候還沒有來

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日出席由宏碁基金會所主辦之2022龍騰微笑競賽活動，針對景氣現況，他會後接受媒體訪問表示，大家看到的數字，如通膨、利率等，台灣感受不大，但是全球感受超級大「痛苦指數還沒降下來，這段時間不會太舒服」，他更表示「最糟的時刻還沒有來」。

陳俊聖去年就已精準預言通膨問題，因此市場也相當關注他對景氣看法。他表示，在通膨這過程當中，我們台灣感受好像還好，甚至台灣還減低債務一千多億元，台灣無論是在景氣循環、總體經濟、防疫都是穩紮穩打，「我們公司本身也是穩紮穩打」。

宏碁持續降庫存，並預估明後天將宣布好消息，宏碁第三季在Chromebook領域全球市佔率第一，主因是在教育市場、商務市場有所斬獲「 這市場價格沒有殺這麼低」。

陳俊聖表示，預估最糟的時刻還沒有來，「get worse before it gets better」，他也提醒，當環境變化很大的時候最重要的就是現金水位，現金要拉上來，企業一定要做好最壞的打算。宏碁本身持續緩降庫存「我庫存600億元，平常庫存約400-500億元」，他並預估這波低點將一路到明年年中，甚至有國際大廠看到會一路壞到2023年年底。

他更指出，「你們知道今年Amazon Prime Day筆電賣多少錢嗎？」Chromebook現在亞馬遜最低是79美元！才新台幣2500元， Ｗindows 8G標準配置的筆電、一台也才賣130、140美元，約新台幣4000多元，價格超殺。