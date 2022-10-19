宏碁明年啟動「猛虎計畫」 陳俊聖：猛虎出籠 拭目以待

PC品牌大廠宏碁集團（2353）持續「小老虎計畫」，宏碁董事長陳俊聖今（19）日指出，集團目前在資本市場公司家數已達十家，2023年開始將進行下一階段「猛虎計畫」，也就是宏碁已上市子公司能再獨立旗下子公司掛牌進入資本市場，「猛虎出籠，拭目以待！」

陳俊聖表示，宏碁持續內部創業計畫，集團目前在資本市場公司家數已達十家，2023年開始將進入下一階段，「明年小虎隊將進行分級，分為猛虎及老虎。」

陳俊聖解釋，所謂猛虎與老虎的區別，就在於猛虎是已經進入資本市場的公司，而這家公司的子公司又能獨立進入資本市場。換言之，就是宏碁的孫公司要開始進行IPO，2023年宏碁集團在資本市場的公司家數將逾11家以上。

至於是哪家孫公司，陳俊聖賣關子，並未透漏，僅強調「猛虎出籠，請外界拭目以待！」