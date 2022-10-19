展望未來科技趨勢 是德科技提四大看法

是德科技（Keysight Technologies Inc.）為提供全球先進的設計和驗證解決方案，以推動網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司於19日以「創新 即刻實現」為題，舉行年度盛事「是德科技電子量測論壇」，攜手產業鏈合作夥伴向業界展示超過20個最新解決方案和應用，並揭櫫5G/6G、自動駕駛技術、量子與高效能運算及數位孿生技術等四大主要技術的發展趨勢，透過24場專業研討會為客戶深度解析生態系統競爭優勢及技術發展藍圖，從而協助客戶加速實現創新佈局。

台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示，隨著5G的大規模部署，相關廠商陸續投入6G技術研發，其對頻寬和效能的嚴苛的要求，為無線產業帶來全新的挑戰。此外，電動車和自動駕駛技術不斷演進、量子運算帶來高速革命，AI與數位孿生技術也已被應用在各行各業，當技術創新的腳步愈來愈快，也帶來前所未有的挑戰與機遇。包括商業通訊、汽車和能源以及物聯網，是德科技為關鍵市場量身定制結合硬體、軟體和服務的解決方案——從模擬到原型、驗證、製造再到優化，協助客戶實現更高性能的創新，並加速產品上市。

是德科技針對5G/6G、量子技術、電動與自駕車以及數位孿生四大主題趨勢，提出了四大看法，首先是5G專網與邁向6G的演進，由於全球5G部署正在加速中，從而推動各行各業的數位轉型，5G專用網路的廣泛部署將為企業提供堅實的後盾以對抗物聯網的威脅，並透過強化的個資保護、邊緣計算和加密等功能，提供關鍵的安全優勢，而6G將是下一個發展重點。

其次，建構量子技術的基礎。根據近期一項研究結果顯示，74%的公司認為若不採行量子技術，則企業發展終將因落後而失去競爭力。隨著愈來愈多的企業意識到量子是一種不容錯過的技術，將其用於解決企業所面臨包括財政資源和企業營運等關鍵挑戰。

第三，汽車革命正在發生。由於電動車和自動駕駛技術飛速創新中，新一代汽車革命正在重塑世界。但在推進續航力和改進成本所需的大規模充電、基礎充電樁設施及電池技術進步方面仍存在挑戰。是德科技認為要使電動車成為全球主流的首要之務，是推動整個生態系統採用共同的標準。此外，在電池如矽陽極或固態電池的創新方面也面臨許多採用上的障礙。

最後，數位孿生已成趨勢。是德科技預期數位孿生將是改變世界的變革性技術。此項技術可在虛擬世界建立出模擬體，與在真實世界中的物件狀態、發展完全一致。近年來已大量被運用於工業、航空、汽車及醫療等產業中。它可協助人類從永續發展的角度了解所下的決策將如何影響世界：透過對計劃中的變動因子進行建模，並從生態系統受影響的程度依實際需要進行調整。