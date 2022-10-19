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甲骨文與NVIDIA攜手合作 加速企業採用人工智慧

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

甲骨文（Oracle ）與輝達（ NVIDIA ）今天宣布擴大雙方長期的結盟關係，共同進行一項為期數年的合作計畫，利用加速運算與人工智慧 (AI) 協助客戶應對商業上的各項挑戰。本次合作旨在將完整 NVIDIA 加速運算堆疊導入 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)，包括繪圖處理器（ GPU）、系統與軟體

OCI 將加入數萬張 NVIDIA GPU 以提高處理量，其中包括 A100 及即將推出的 H100。搭配 OCI 涵蓋裸機、叢集網路與儲存服務的 AI 雲端基礎設施，將提供企業廣泛且易於取得的產品組合，以大規模進行 AI 訓練和深度學習推論。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，加速運算與 AI 是企業解決各面向不斷上升的營運成本的關鍵。愈來愈多企業改用雲端優先的 AI 策略以快速開發和擴大部署，與 Oracle 的合作將讓數千家公司能更輕鬆使用 NVIDIA 的 AI 技術。

NVIDIA AI 平台中的 NVIDIA AI Enterprise 軟體廣獲全球採用，是AI 工作流程中各個步驟的重要處理引擎，無論是資料處理、AI 模型訓練、模擬及大規模部署皆可處理。

企業透過 NVIDIA AI 平台便能開發預測模型、自動運行各項業務流程，並使用對話式 AI、推薦系統和電腦視覺等應用快速獲得商業洞察。雙方即將發布在 OCI 上提供NVIDIA AI Enterprise，讓客戶能輕鬆使用 NVIDIA 加速的、安全的且具擴充性的平台，進行端到端的 AI 開發與部署。

此外，針對 Apache Spark 的資料運算流程，Oracle 也整合並搶先推出 NVIDIA RAPIDS 幫助 Apache Spark 資料處理的加速。

用於醫學影像、基因研究、自然語言處理和藥物開發的醫療 AI 與高效能運算應用框架 NVIDIA Clara亦即將在 OCI 上推出。Oracle 與 NVIDIA 亦合作開發嶄新的 AI 加速 Oracle Cerner 醫療產品，內容涵蓋分析、臨床解決方案、營運、病患管理系統等。

NVIDIA 軟體 雲端

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