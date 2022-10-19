宏碁陳俊聖：PC產業將在明年中旬「觸底」

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（19）日指出，PC產業市況「觸底」將在2023年中，預估明年上半年產業出貨量仍是雙位數下滑，目前宏碁最重要的是「穩扎穩打」，持續關注重要指標庫存金額、現金水位，畢竟「庫存會咬人」，宏碁目前如先前預期持續降低庫存水位。

針對PC市況，陳俊聖表示，在全球總體經濟不佳下，目前預估PC產業市況到明年中旬「觸底」、但非反彈，由於2021年上半年出貨仍為高點，因此2023年上半年預計出貨量將雙位數下滑。至於下半年會穩定，但不代表回升，主要是2021年下旬產業出貨量已走弱。

陳俊聖指出，目前宏碁營運目標是「穩扎穩打」，具體關注兩大指標，包含庫存金額及現金水位。在庫存方面，宏碁今年第2季庫存金額約當600多億，目標是降到以往正常水準400至500億區間。

陳俊聖強調，宏碁持續在降低庫存，目前進度如公司先前預期。不過，由於全球總體經濟不佳，對於宏碁來說保持足夠的現金水位是一大關鍵，畢竟沒人知道這波景氣不佳會持續多久，最糟情況會糟到哪裡。