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緯創醫學與高雄榮總共組跨領域團隊 打造數位健檢

中央社／ 台北19日電

代工廠緯創資通旗下緯創醫學科技今天宣布，加入高雄榮總「數位醫療產業發展與跨域推廣計畫」，共組跨領域專業團隊，以人工智慧（AI）影音技術打造個人化的數位健檢服務。

緯創發布新聞稿說明，民眾多將健檢視為例行性活動，導致被動看待健檢紅色追蹤、缺乏醫療資源管道而延遲治療，或因不熟悉醫療術語而無法判斷結果、健檢報告為紙本以致無法比對歷年健康狀況。

緯創醫學攜手高雄榮民總醫院，建立跨領域團隊，利用核心物聯網及人工智慧關鍵技術，以Health365健康照護平台為基礎，結合勝典科技AI智能影音技術，可自動產生易讀、易分享的健康管理影音報告書。

緯創指出，加上矽塔資訊FHIR通用資訊交換平台、浚鴻數據提供疾病風險預測平台、柏瑞醫的子宮頸癌輔助篩檢系統，以及微體生物醫學提供生化檢測癌症標記用尿液採檢組，未來在高雄榮總健檢民眾，可透過Health365 App隨時調閱AI影音健康報告，以簡單易懂的短影片呈現健檢結果。

健檢 緯創 人工智慧

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