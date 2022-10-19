FunNow上架PChome 助店家銷售更多空位

都會享樂預訂平台FunNow擴增銷售管道，即日起將站內超過5,000個吃喝玩樂方案上架至「PChome 24h購物 App」。FunNow 表示，看準PChome的電商實力，預測下半年的雙十一和年終檔期將帶進更多流量，讓習慣於電商購物的消費者體驗都會娛樂的即時預訂便利性，讓與FunNow 合作的店家，多了一個銷售管道和機會。

FunNow主打即時預訂和差別定價服務，提供消費者最晚在15分鐘前預訂到想要的娛樂服務，包含住宿休息、按摩、美甲美睫、餐廳酒吧、電影等超過10種產業，多數都會人口最愛消費的娛樂服務，應有盡有；店家可以依照尖離峰自行設定差別訂價，連帶享有對應的行銷資源，以便銷售出更多空位。

FunNow共同創辦人暨全球策略長張家甄表示，越來越多的消費者，購物或消費行為於疫情期間轉為線上，店家需要從網路上獲取流量同時將資訊傳遞出去。除了持續強化提供給店家的數位服務，也須有能力分類、分析數據，進而不斷優化演算法，讓店家在尖離峰時段都能凸顯最大化的價值。

張家甄說，PChome有一群日常生活離不開網路購物、追求方便及效率的客群，與 FunNow 合作的店家，服務透過上架 PChome 24h購物，即可增加多元曝光管道及被銷售預訂的機會，有更多行銷資源，第一波上架的產業類別有餐廳、按摩、美類、住宿等，總計超過5000個方案，未來會陸續將所有 FunNow 上可預訂到的產業及服務也同步至 PChome，在Pchome App 點選「吃喝玩樂」，即可馬上預訂 FunNow 提供的娛樂服務