CATCHPLAY+LINE TV雙平台全年1999元 搶攻串流娛樂
CATCHPLAY+影音平台與LINE TV，OTT雙強首度合作推出雙平台聯賣方案，除了CATCHPLAY+的最新強檔電影、獨家經典好片、原創戲劇及節目，再加上LINE TV多元的台、日、韓、陸戲劇及綜藝節目，只要一個方案即可雙平台同時享受。
CATCHPLAY+與LINE TV全年無限看方案，雙平台首賣祭出破天荒超甜價全年1999 元 (原價 46 折)，超划算優惠只到11月20日。擁有新舊經典好片持續擴增的龐大電影庫以及獨家自製內容的CATCHPLAY+聯手各國精采影視內容無所不包的LINE TV，從強檔院線電影、熱門戲劇、到最具話題的綜藝節目，將帶給會員滿滿一整年的精彩內容。
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