力積電黃崇仁：明年沒那麼悲觀
力積電（6770）董事長黃崇仁今（19）日談到景氣時表示，景氣差不是只有半導體而已，理論上疫情緩和會比較好，因為開放以後，大家會活動，但因為通膨嚴重。不過，明年也沒有那麼悲觀，一定會有一點過度利息過高所產生的一點經濟衰退，「沒有嚴重到… ，我覺得還可以」，頂多不成長。
黃崇仁下午出席TSIA年會，會前接受媒體訪問做上述表示。
針對美中貿易及晶片戰爭，黃崇仁表示，他的立場不影響台灣都OK，但是也許會波及也說不定，畢竟這個不能賣那個不能賣就波及了；產業盡我們力量，維持台灣的競爭力，繼續做下去。
黃崇仁說，生意兩岸都在做，不能說聽美國的，完全不跟大陸做生意的話，那大家吃什麼東西？產業立場是維持我們競爭力。以蘋果為例，台灣做chip（晶片），大陸生產，到底應該怎麼做？蘋果那麼大的公司，要讓他繼續活下去。
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