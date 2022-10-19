鏡電視撤照與否成焦點 NCC找大股東到會釐清事實

國家通訊傳播委員會（NCC）許可鏡電視新聞台申設時，設下史上最多附條件，更設下廢止附款，保留廢止權，如果違規可收回執照。近期隨著鏡電視爭議持續延燒，繼三董一監辭職、11月恐遇資金缺口，中資疑慮，甚至有股東揚言NCC應撤銷鏡電視執照。國家通訊傳播委員會（NCC）今日例行記者會上，鏡電視撤照與否，成為媒體焦點，NCC強調將找大股東到會釐清事實。

鏡電視取得新聞台執照後，董總頻頻更替、董事改選、人事共用、領取高額顧問費、增資不順等掀起各類爭議，近期隨著三董一監辭職，加上鏡電視內部代表大股東的財務長及法務長也相繼辭職，大股東揚言不參與增資或將轉售持股，甚至有股東認為NCC應該撤銷鏡電視執照，加上一度傳出有中資介入，這些傳言都觸碰中資、大股東六年內不能出售股票等等多條「紅線」，鏡電視新聞台執照存續與否，再度成為各界關心焦點。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，NCC在鏡電視新聞台申設的附款中，禁止股東在六年執照期間移轉股權，如果有相關事證，違反附款，將依法處理。

此外，當時NCC針對鏡電視附款更設下廢止附款，保留廢止權，如果違規可收回執照，主要廢止關鍵包含防止敵對勢力滲透，不得受滲透來源直接或間接資助及投資等。

翁柏宗表示，目前NCC已經展開針對中資、大股東出售股權等傳聞調查，將調查是否違反附款，將邀請NCC股東到會說明，釐清事實。

鏡電視股東包含國巨董事長陳泰銘、萬海集團陳致遠、甲山林祝文宇、英業達葉國一、穩懋董事長陳進財、裴偉等。

由於近期鏡電視各派勢力放出各種消息，媒體報導紛亂，引發不少關注及爭議，NCC內部委員會就討論，希望跟股東面對面，直接講清楚，釐清事實才是關鍵。

今年1月19日NCC委員會決議許可鏡電視新聞台申設，也針對營運附加多條附款，包含閉鎖型公司，股東在六年執照內不得出售持股，同時不能有任何與

案，因是十年來首張新聞頻道執照，NCC不僅設下史上最多附條件，更設下廢止附款，保留廢止權，如果違規可收回執照，

當時NCC解釋主要廢止關鍵包含防止敵對勢力滲透，不得受滲透來源直接或間接資助及投資等，這也是NCC首次針對頻道執照申設，設下廢止附款。

NCC通過鏡傳媒集團申設鏡電視新聞台執照，包含附負擔跟保留許可廢止附款，可一部或全部廢止，共有附負擔12項、附款14項、行政指導16項，這也是近10年來首家獲准的新聞台執照。