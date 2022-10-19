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回應地緣議題 台積董座劉德音:台灣要好好發展半導體

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積董事長劉德音今日出席TSIA前受訪，向媒體表達只要台灣好好發展半導體 ，大家要放心。記者簡永祥/攝影
台積董事長劉德音今日出席TSIA前受訪，向媒體表達只要台灣好好發展半導體 ，大家要放心。記者簡永祥/攝影

台積電董事長劉德音今日出席台灣半導體產業協會時表示，面對媒體追問如何看待當前美中科技衝突及兩岸關係緊張，他不多做任何評論，只強調：「台灣要好好發展半導體產業，並要大家放心。」

劉德音簡短一句話，似乎也要國人當前要處變不驚，強化本身的核心競爭力，將會在全球受到關注，在當前紛雜的世局，不要自亂陣腳。

劉德音稍後並到年會致詞中表示，新冠疫情延燒已快3年，加上美中貿易戰、以及地緣衝突（烏俄戰爭、兩岸緊張）情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。然而過去一年台灣半導體產業在此產業鏈中依舊締造了「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」的亮麗成績。

劉德音進一步引用台灣半導體產業協會（TSIA）統計說，2021年台灣半導體產業總產值已突破新台幣4兆元，預估2022年台灣IC產業產值達4.88兆元，較2021年成長19.7%。在此謹代表TSIA 感謝台灣半導體產業各公司的齊心努力。

劉德音進一步說，TSIA向來致力於加強人才培育及推廣，本會2022年TSIA半導體獎已於3月中揭曉並於3月30日的TSIA會員大會頒獎。具博士學位的新進研究人員由中山大學奈米科技研發中心陳柏勳助理教授獲獎，也是2017年TSIA半導體獎博士生得主，是TSIA半導體獎首位雙料得主；博士研究生獎分別由5校11位同學獲獎。

劉德音表示，今年博士研究生獎有兩位女性得主，台灣大學電子工程學研究所謝伊妍同學及陽明交通大學電子研究所王宇瑄同學，喜見女性在半導體領域的傑出表現。在此，期望年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰。

半導體 劉德音 研究所

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