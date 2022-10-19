滙豐台灣攜手緯創 簽永續發展表現連結貸款及貿易融資

滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣)宣布與緯創資通股份有限公司(下稱緯創)簽訂價值達6,200萬美元的永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan)及永續發展表現連結貿易融資(Sustainability-Linked Loan for Trade)，以支持緯創（3231）推動永續發展目標。

本次協議為期2年，與緯創的環境、社會及公司治理(ESG)策略相連結，滙豐台灣將透過利率優惠的方式，協助加速緯創達成一系列ESG目標，其中設有3項核心指標，包括降低溫室氣體排放量、減少用水量以及廢棄物量。滙豐台灣作為該交易的承作銀行，針對緯創所屬的資訊科技產業特點，從貸款的制度框架、第三方評級機構的基準評估等方面，與緯創共同制定可行性的永續表現目標，並將對其永續發展表現的關鍵指標進行持續的跟進和報告。

滙豐(台灣)商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直說明，綠色發展、低碳轉型是全球大勢所趨，此過程需要持續的資金投入；據估計，全球每年需投資9.2兆美元，才能實現《巴黎協定》的氣候目標；而爲促進經濟社會低碳轉型，永續金融必須具備便利性、普惠性和多樣性的特徵，才能在解決金融問題的同時，更好地匹配不同類型的融資需求發揮綜效。

中野泰直舉例，本次融資方案為配合緯創的營運資金和貿易周期所需，結合永續發展表現連結貸款與貿易融資，將可支持緯創擴大其永續供應鏈網絡。他說，儘管永續金融近年迅速發展，但在應對ESG議題方面，只有單純的綠色項目並不足夠，產業在轉型中的作用也不可忽視，越來越多的企業以永續供應鏈為一個主要發展目標，更重視產品生命周期對環境和社會的影響，促進這些行業的轉型，對實現永續經濟發展及整體氣候目標同樣重要。

中野泰直解釋，近年來越來越多的企業樂意實踐ESG，他分析主要有三大原因：第一，企業開始在供應鏈管理上融入ESG考量因素；第二，企業瞭解到引入節能減碳設備可降低營運成本並提升員工效率；第三，永續經營能加速產品及服務的創新。

他說，ESG舉措有助企業籌資，目前市場上有各式各樣的永續金融產品，吸引資金充裕的企業參與，令整個ESG生態圈蓬勃發展。他觀察到，永續金融有兩大趨勢正在形成：大部份獲批借貸的企業是首次申請，反映更多公司願意作出新嘗試；以往永續貸款多用於單一用途，而現時貸款的用途越來越多元化且彈性。此次與緯創簽訂永續相關貸款與貿易融資，可滿足企業在特定項目以外發展更為廣泛綠色業務的需求，對於企業品牌和差異化地位都有幫助。

緯創為全球資訊科技領導大廠，不斷致力於打造ESG品牌，積極推動應對氣候變化舉措，以減少營運、產品和服務對環境造成的影響，自2010年以來，緯創已連續13年被認可並入選「天下永續公民獎」。

緯創資通股份有限公司財務長石慶堂表示，很榮幸與滙豐台灣同時簽訂永續發展表現連結貸款與永續發展表現連結貿易融資，在全球多變的環境下，緯創一直為創造一個更永續的發展模式而努力；透過此次重要里程碑的永續融資，結合公司對ESG目標的探索，將協助緯創進一步推進永續發展策略和表現，以逐步邁向2030碳中和的願景，這也爲未來取得更多綠色豐碩成果奠定基礎。

石慶堂強調，將永續發展績效目標納入公司的財務框架，既是對融資管道的創新和拓展，更充分展現了緯創積極推動綠色發展及實現永續目標的決心和實力，尤其是結合貿易融資，這將使得緯創的永續承諾變得更加多元化，貿易進出口業務範圍將涵蓋緯創客戶及越南、馬來西亞、印度、中國和美國等市場。