緯創醫學 加入高榮健管服務聯盟

緯創資通（3231）從2010年開始，連續13年入選《天下雜誌》舉辦之「天下永續公民獎」，日前公布2022年榮獲「大型企業組」第四名，締造歷年來最佳成績。身為緯創資通集團百分之百投資之緯創醫學科技，發展Health365健康照護平台，以軟體整合健康服務，支持企業實現2030永續發展目標中的健康與福祉、優質教育、經濟成長、永續城鄉與氣候變遷行動等五項。緯創醫學科技深耕ESG社會共融裡之員工關懷照顧福祉，提供企業客戶完整智能化健康管理服務。此次參與高雄榮民總醫院「數位醫療產業發展與跨域推廣計劃」，共組跨領域專業團隊，以AI影音技術打造個人化健檢服務，有效提高個人健康識能，達成健康照護的目的。

企業員工對於每年健康檢查，大部份存在以下心態及疑惑，例如，將健檢視為例行性活動，導致被動看待健檢紅色追蹤、缺乏醫療資源管道而延遲治療、或因不熟悉專業醫療術語而無法判斷報告結果，以及因健檢報告為紙本作業以致無法比對歷年健康狀況等問題產生。

緯創醫學科技攜手高雄榮民總醫院，建立跨領域團隊，利用核心物聯網及人工智慧關鍵技術，以Health365健康照護平台為基礎，結合勝典科技AI 智能影音技術，自動產生易讀、易懂、易分享之健康管理影音報告書，加上矽塔資訊FHIR通用資訊交換平台、浚鴻數據提供疾病風險預測平台、柏瑞醫股份有限公司提供子宮頸癌輔助篩檢系統，以及微體生物醫學提供生化檢測癌症標記用尿液採檢組，未來高榮健檢民眾可透過Health365 APP隨時調閱AI影音健康報告，以簡單易懂的短影片呈現艱澀難懂的健檢報告，讓看報告不再是負擔。同時高榮亦提供衛教影片，呼應精準健康之需求，及早以預防醫學的概念，打造早篩、早診、早安康之目標。

緯創醫學科技期許成為開創數位健康以及精準健康之領航者，推出Health365健康照護平台，期望成為具健康意識的企業員工與慢性病族群自我健康管理之科技行動祕書，進而成為全民隨身健康守護者，實現醫療4P+1 (個人化Personalized 、保健預防Preventive、預測Predictive、積極參與Participant以及健康遊戲化Play)，成就健康生活圈共融與共好。