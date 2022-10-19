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平平都是軟體人才 軟體工程師平均月薪54K 這類平均薪資卻可達86K

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

因應科技趨勢，企業數位轉型熱潮持續增溫，帶動資訊軟體服務業獲利亮眼，看好該產業前景，業者著手擴大徵才，第四季上市櫃公司釋出破千個職缺。1111挖趨勢針對不同產業的「軟體工程師」進行薪資調查發現，整體平均月薪為54,467元，投身不同產業，待遇也大不同，其中軟體專案主管的平均薪資最高達86,482元。軟體人才一位難求，軟體資訊服務廠商也祭出許多留才的政策，除了高額年薪、彈性上下班，還有生產及育兒補助等，吸引優秀軟體人才加入。

1111人力銀行調查，目前精誠資訊招募破百人，而敦陽科、邁達特、叡陽擴大徵才幅度高達15％。市場研究機構IDC指出未來資訊軟體服務產業成長動能，將來自企業對雲端服務、人工智慧、大數據、資訊安全升級等領域。觀察亞太區的消費性IT的支出可能受景氣影響而下滑，但企業IT的支出仍穩定成長，反映在資訊軟體服務業者第四季大舉招募人才現況。

今年受「1111幸福企業」金獎肯定的精誠集團人資長黃郁仁指出，為鼓勵員工生育設立「精誠寶寶快樂成長基金」，每胎最高補助12萬元。不論男女，員工如果有兩歲以下的小孩，每胎可領最高6萬元補助。為鼓勵高齡婦女（35歲以上），生產可享最高至70天有薪產假，男性同仁配偶逾35歲生產，可領雙倍生產補助，為同仁打造最幸福的友善職場環境。台灣多家知名企業，如台積電、聯發科、鴻海精密工業、華碩電腦、精誠資訊等皆獲1111「幸福企業」標章認證。

1111人力銀行為專業的求職(才)媒合平台，衷心期待人人都能找到薪資高、福利好的「幸福企業」。因此於2019年舉辦「幸福企業」活動，今年再度舉辦第三屆「2022幸福企業票選」，持續推動社會職場正循環。本屆依「科技研發業」、「製造業」、「一般生活服務業」、「休閒娛樂服務業」、「餐飲服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」以及「大傳教育社福」共九大類進行「幸福企業票選」。活動吸引超過1600家企業共襄盛舉，1111人力銀行將於11月11日(五)假台北寒舍艾美酒店舉辦「幸福企業獎典禮」。

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