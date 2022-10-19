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元晶率先推出540W產品 啟動第三條大尺寸M10擴產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
元晶董事長廖國榮。記者杜建重攝影／報系資料照
元晶董事長廖國榮。記者杜建重攝影／報系資料照

太陽能大廠元晶（6443）今日宣布，將於在今日開展的台灣國際智慧能源週，率先展出業界推出台灣市場新高紀錄的540W模組，一舉樹立台灣太陽光電500W以上的新標準。元晶並且同步宣布新一輪擴產，明年（2023）中將增設第三條大尺寸M10模組產線，產能可增加達500MW（百萬瓦），進而讓總產能達到1,500MW，躍居台灣龍頭，也反映元晶接單強勁。

元晶表示，新推出的540W模組採用元晶最新產線製造的M10規格太陽能電池。該產品的模組光電轉換效率最高可達21.3%，較台灣的市場主流規格高出近5%相對值。這5%的相對差異可以使案場的土地運用更有效率，同時可以節省支架鋼材、纜線與人工安裝成本。估計案場總施工成本將可降低達13%以上。目前該產品已經於8月正式量產，洽談與接單量合計已達明年產能一半。

除了高效能新產品之外，元晶針對太陽能模組耐候能力也新推出業界最高抗風壓能力的產品。新的產品將模組靜態抗壓力從原來的5400 Pa提升到7100Pa，是全台唯一通過內政部建築研究所模組風洞試驗，可以抗瞬間十七級陣風的模組。

另外，為模擬台灣海邊高鹽分腐蝕與高溫高濕的環境，元晶也通過最高級的第八級鹽霧與加上PID（電位差誘發衰減）的複合版嚴苛測試。對於業界流傳部分進口產品在台灣陸續出現水土不服的品質問題，元晶表示該公司有信心在耐候性與性價比完勝東南亞的太陽能產品。

在國際市場布局方面，元晶也將發表模組美國UL認證的授證儀式，代表元晶除了太陽能電池現有美系客戶外，也將規劃以模組進軍美國太陽光電終端市場。

元晶表示，近來在漁電共生模式逐漸成熟、企業對綠電需求持續高漲、政府政策扶持、供應鏈上游瓶頸可望逐漸打開等諸多因素加成下，2023年可望迎來太陽光電的成長榮景。

據法人了解，元晶已經有兩條新世代M6/M10 規格產線投產，加上明年中加入的第三條產線，新世代的產能將有機會超過1,500MW。

元晶計畫明年中再擴增第三條太陽能大尺寸M10電池產線，衝刺綠能商機。圖/元晶提供
元晶計畫明年中再擴增第三條太陽能大尺寸M10電池產線，衝刺綠能商機。圖/元晶提供
元晶在台灣國際智慧能源週，率先展出業界推出台灣市場新高紀錄的540W模組，並獲美系美系UL認證，進軍國際。記者簡永祥/攝影
元晶在台灣國際智慧能源週，率先展出業界推出台灣市場新高紀錄的540W模組，並獲美系美系UL認證，進軍國際。記者簡永祥/攝影

太陽能電池 元晶 太陽光電

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