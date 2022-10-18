2022台灣國際智慧能源週 明日登場

全台規模最大淨零永續暨綠色能源展會平台「台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)」將於明(19)日於南港展覽館一館正式登場。

主辦單位外貿協會及SEMI能源產業部表示，今年展會首次新增「台灣國際多元創能展」、「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽，納入更廣泛且全面性的零碳能源系統，共展出1,000個攤位，展覽規模成長40%、創下歷年新高，預計吸引萬名業者齊聚交流。

今年展覽聚焦五大主題，並透過展會透過產業度交流，加速綠能產業蓬勃發展。

五大主題包括：

‧台灣國際太陽光電展 (PV Taiwan)：今年即將邁入第15屆，為台灣規模最大的太陽光電展會，匯聚全球太陽光電廠商、上下游供應鏈業者與供應商，展出太陽能製程設備及材料、系統及相關零組件、太陽能電池及模組、營運維護、太陽能應用產品、檢測及驗證。今年展會則邀請到茂迪、元晶太陽能、聯合再生能源)、有成精密、力暘能源等業者參與。

‧台灣國際風力能源展 (Wind Energy Taiwan)：結合全球風能主要開發商與台灣在地供應鏈，致力於建立跨國與跨領域交流合作平台，展出內容涵蓋風場開發、海事工程、水下基礎、風機系統、風機葉片、零組件/次系統、系統配件、原材料、多功能住宿櫃、離岸貨櫃、人才培育等。

本屆展會邀請到哥本哈根風能開發、華城電機、德國館、海龍離岸風電計畫、台灣日立永續能源、雲豹能源、沃旭能源、上緯新能源、達德能源等業者參與。

‧ 台灣國際智慧儲能應用展 (Smart Storage Taiwan)：將匯集最新儲能技術與應用，透過整合產能、節能、儲能與分配的解決方案，開拓智慧能源無限商機。展出內容包含電池、智慧電表、能源管理系統、智慧電網、電動車等。代表參展廠商為盛齊綠能、智捷能源、明曜科技、聯笙電業、立達儲能、必翔電能、新進能源。

‧2022全新展覽－台灣國際多元創能展 (Emerging Power Taiwan)：為推動2050零碳排願景，氫能、小水力、潮汐能、地熱能、生質能等新能源已成為全球先進國家重點發展之一。台灣國際智慧能源首度推出台灣國際多元創能展，展出氫能製程設備及材料、氫能儲存及運送系統、燃料電池、地熱發電、小水力發電、潮汐能發電，邀請英國在台辦事處、財團法人台灣經濟研究院、小水盟等單位共同展出。

‧2022全新展覽－台灣國際淨零永續展 (Net-Zero Taiwan)：有鑑於淨零排放已成為世界未來共同的願景，為此，台灣國際智慧能源週也於今年首度創立台灣國際淨零永續展，展出碳捕捉與封存、綠電憑證、循環經濟、減碳技術、節能技術、綠色金融等解決方案，加速傳統產業轉型走向綠色供應鏈，接軌國際打造企業競爭力。代表參展廠商包含永豐商業銀行(Bank Sinopac)、台達電、泓德能源、台電再生能源處、台灣碳資產公司、優力國際安全認證公司、超恩等。