威剛科技榮2產品 獲日本Good Design Award設計大獎青睞

記憶體模組廠威剛科技（3260）今（18）日表示，旗下兩項產品榮獲2022年日本Good Design Award設計大獎評選，獲獎產品包括ACE創作者記憶體與LEGEND 960 MAX固態硬碟，在新世代創作者要求高效率以及多工需求，公司不僅推出符合消費市場，同時也兼具美學外觀且更具新世代思維的優質解決方案。

威剛指出，ACE系列記憶體以簡約同心圓為設計概念，採用高品質鋁製鈦空灰散熱片與幻彩奈米壓印，隨不同角度呈現多層次光影變化，並搭配獨特鍍膜技術，表面不易留指紋，提升視覺美感。同時特挑低延遲晶片，讓原生速度效能在未超頻前就比一般同級時脈記憶體，來得更快更有力。

另外，ACE系列也支援Intel XMP功能，無須繁複設定即可超頻，進行大量資料運算時，提供玩家和熱血創作者順暢不卡頓的使用體驗。同時相容於最新Intel與AMD平台，帶來優秀的效能表現。

威剛進一步說，近年來由於電競玩家與影音創作產業興起，對儲存裝置要求，不只速度要快還要更穩定，為解決玩家的需求，LEGEND 960採用最高速的PCIe Gen4傳輸介面，讀寫速度最高可達到7400/6800 MB/s，可針對3D動畫、遊戲開發、虛擬視覺化等高複雜性設計跑出優異效能，並提供高達4TB的大容量。

威剛強調，特殊的多矩式散熱片結構設計，能降低高速傳輸而帶來的高熱問題，有效降低作業溫度，並可使LEGEND 960 MAX可輕鬆安裝在PS5主機中，卻又能具有絕佳效能，解決PS5主機預設容量不足的問題，玩家也能透過擴充硬碟流暢地進行遊戲。