鴻海新電動車亮相 劉揚偉：將進軍台泰美

鴻海新電動車入場威風十足！鴻海三款電動車18日亮相，除了已經量產的Model C之外，新推出的都會休旅車Model B一展亮紅色的流線身形，具有1噸載重能力的白色電動皮卡Model V則顯得相當大氣。鴻海董事長劉揚偉表示，電動車將在台灣、泰國、美國逐步量產。

全新車款展風采

鴻海科技集團18日於台北南港展覽館舉辦2022鴻海科技日（HHTD22），鴻海創辦人郭台銘與董事長劉揚偉分別駕駛Model B及Model C進場，展現自家電動車的風采，Model C為首款量產版電動車，開放預購在短短32小時吸引1.5萬張訂單，但售價資訊仍不向現場民眾公布。

此外，本次新推出的Model B，有著430cm車長加上280cm軸距的座艙，備450km續航里程。內裝更能支援5個螢幕、32支喇叭、20個感測器，且可透過OTA（空中下載技術）進行軟體更新。

另一輛電動皮卡Model V，也是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，擁有達1噸的載重能力、3噸的拖曳能力，採用兩廂式5人座的空間設計，續航力達420公里，且30分鐘內可從20%電量充到80%。

垂直整合是優勢

劉揚偉表示，電動車產業需要高度垂直整合，剛好也是鴻海的優勢，因為鴻海不僅要做組裝，更要提供整車設計驗證，也就是委託設計製造服務CDMS，且將提供半導體、電池與軟體平台等的垂直整合服務。

此外，談到電動車電池的問題時，他強調，鴻海正積極開發固態電池，就是為了提升電池安全、能量密度與充電速度，讓電動車更安全以及更遠的續航里程。

佈局台、泰、美生產

劉揚偉也透露，鴻海在中國方面不會有汽車相關生產規劃，中國將維持原本ICT產業的製造模式。3款車款將在台灣、泰國、美國三地逐步投入生產，劉揚偉說：「目前已在跟印尼、印度洽談合作，未來會透過BOL模式延伸至世界各地」。

郭台銘表示，電動車產業具有三大特性，包括「全球性」、「電子與機械產業的融合性」與「台灣產業供應鏈的整合性」，他期許鴻海重新定義電動車產業，並強調，電動車產業是第二座可以協助台灣產業轉型升級的產業「護國神山」。

【更多精采內容，詳見 】