施振榮：在美產晶片成本高 製造人才缺乏會是大挑戰

第二屆「Yahoo財經全球市場高峰會」登場，今年以「新挑戰，新機遇」為主題，台灣科技創業教父、宏碁（2353）創辦人施振榮首度參與，接受美國《Yahoo財經》總編輯Andy Serwer（安迪瑟威爾）專訪。美國不斷祭出對半導體新政策，推動產業落地美國，安迪瑟威爾也關心台灣產業發展是否因此受限，或美國半導體業反受衝擊。施振榮分析，台灣製造業客戶涵蓋海外全球，美國是最大客戶，為滿足客戶需求，生產鏈服務貼近客戶所需，可以做到更好的服務。但他點出，美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管美國政府提供補貼，但服務客戶需求與在地客戶要求下，「全球分工仍是很重要的」。「美國生產半導體是很大的挑戰，不光僅是成本高，或許半導體製造人才也缺乏，這會是大挑戰」。

施振榮表示，台灣的定位是全世界的朋友，台灣與美國矽谷是完美結合，台灣過去依靠中國人力支援，為全球需求提供服務，這種商業關係還在持續。但在地緣政治的影響下，他直言，已有很多台灣公司到東南亞尋找替代方案。

安迪瑟威爾問到台灣與美國矽谷、台灣與中國間的商業往來，以及美國近期半導體政策對台灣、美國乃至全球未來影響。施振榮說，台灣約70年代時從美國獲得科技技術，如台積電（2330）30多年前發展到現在，不僅是一線廠商，技術還做到世界領先，且延續晶圓代工服務，從垂直整合到分工，專注製造工藝，並支持IC設計或系統公司，更以微處理器為基礎，讓電腦運算力發揮，造就台灣成為自己口中的「創新矽島」（Si-nnovation Island）。

而對於兩岸商業往來，施振榮說，台灣約30年前缺工，很多廠商西進包括電腦等產業，也因為中國有台灣這個好鄰居，也讓他們被稱為世界製造基地。而現今中國市場大而能加入世界市場，台灣過去依靠中國人力支援，為全球需求提供服務，這種商業關係還在持續。

他認為，晶片廠要到美國落地，重新訓練、教育美國人力也是很重要的，這可能需要5到10年時間。且在美國，人才喜歡從事高附加價值與創新工作，半導體製造是相對不容易的工作。