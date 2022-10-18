美國生產半導體 宏碁施振榮：成本高、缺人才將是大挑戰

美國近期不斷祭出對半導體新政策，也繼續推動產業落地美國，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管美國政府提供補貼，但服務客戶需求與在地客戶要求下，「全球分工仍是很重要的」，他直言「美國生產半導體不僅是成本高，製造人才也缺乏，這會是大挑戰」

施振榮出席第二屆「Yahoo財經全球市場高峰會」，今年以「新挑戰，新機遇」為主題，邀請施振榮首度參與，並接受美國《Yahoo財經》總編輯Andy Serwer（安迪瑟威爾）專訪。

由於地緣政治興起，活動中主持人安迪也問到，台灣與美國矽谷、台灣與中國間的商業往來，以及美國近期半導體政策對台灣、美國乃至全球未來影響。

施振榮指出，台灣與矽谷合作是很重要夥伴角色，讓科技產品普及化且更便宜，「台灣與美國矽谷合作是一個完美的結合。」。

然而，美國不斷祭出對半導體新政策，也繼續推動產業落地美國，安迪也關心台灣產業發展是否因此受限，或美國半導體業反受衝擊。

施振榮分析，台灣製造業客戶涵蓋海外全球，美國是最大客戶，為滿足客戶需求，生產鏈服務貼近客戶所需，可以做到更好的服務。但他點出，美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管美國政府提供補貼，但服務客戶需求與在地客戶要求下，「全球分工仍是很重要的」。

「美國生產半導體是很大的挑戰，不光僅是成本高，或許半導體製造人才也缺乏，這會是大挑戰」，他認為，重新訓練、教育美國人力也是很重要的，這可能需要5到10年時間。且在美國，人才喜歡從事高附加價值與創新工作，半導體製造是相對不容易的工作。

施振榮還說，美國就算在矽谷也缺少半導體製造人才，台灣也缺高階人才，但培訓人才是政府的責任，台灣也試著重新培養工程或科學領域學生，這是政府或領導人的責任，他們必須為長期培養買單。而所謂長期培養，要許給他們未來，給他們價值更高、更具競爭力的工作。

對於兩岸商業往來，施振榮說，台灣約30年前缺工，很多廠商西進包括電腦等產業，也因為中國有台灣這個好鄰居，也讓他們被稱為世界製造基地。而現今中國市場大而能加入世界市場，台灣過去依靠中國人力支援，為全球需求提供服務，這種商業關係還在持續。

不過，他也直言，已有很多台灣公司到東南亞尋找替代方案，如宏碁在早期就在東歐與拉丁美洲跟其他地方建立了製造基地，也因此，宏碁讓供應鏈多元化，可用更快速的供應鏈來滿足市場需求。