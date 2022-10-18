離開中芯國際後首度亮相 台積電前營運長蔣尚義出席鴻海科技日

鴻海（2317）科技日今（18）日舉行，並由董事長劉揚偉主持，除了鴻海創辦人郭台銘、裕隆執行長嚴陳莉蓮、聯電榮譽副董事長宣明智等貴賓蒞臨之外，台積電前營運長蔣尚義離開中芯國際後首度公開亮相。

蔣尚義離開中芯後，沒有公開露面，今年3月接受加州「電腦歷史博物館」的口述歷史訪談，並透露當年加入中國大陸的中芯心路歷程，他說，「加入中芯是他這一輩子做出最愚蠢的決定，認為這就是一個錯誤。」

蔣尚義出席鴻海科技日相當低調，除了科技日上午的新車展示與介紹之外，他也出席了下午的鴻海研究院前瞻技術論壇。

鴻海研究院今年首度秀出技術成果，端出半導體、人工智慧、量子計算、離子阱、EV𝞹資安驗證平台以及低軌實驗衛星等創新研究內容，其中包括太空中心支持的低軌衛星，將作為集團發展電動車生態系的關鍵佈局。由鴻海科技集團投資的《Q18》量子戲劇影集內容、卡司陣容，也在台北南港展覽館2館七樓展區對外公開亮相。

鴻海研究院執行長李維斌表示:「分享、合作、共贏，是我們相信的價值，今年透過鴻海科技日展 現研究院五大研究所及一個實驗室的創新成果，也是研究院成立將近兩年後，最全面完整的交流溝 通，除了希望藉由創新、前瞻能量，支援鴻海集團未來發展，也希望邀請大家一起發想未來。」