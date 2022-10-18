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旺宏取消家庭日 每位員工仍可獲激勵金禮券共1.2萬元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。圖/旺宏提供
旺宏董事長吳敏求。圖/旺宏提供

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今(18)日宣布，今年因仍有疫情，取消家庭日等活動，將相關活動預算轉發予員工，每名員工可領取2,000元禮券，而為感謝員工在工作上的努力貢獻，公司再加碼提供每名員工1萬元獎勵金予4,000名員工，也希望員工能與家人分享。

旺宏表示，目前疫情仍未完全解除，為守護員工與家人的健康與安全，避免群聚活動，旺宏今年家庭日仍然停辦，相關活動預算將轉發予員工，每名員工可領取福委會發放的2000元禮券。

為感謝員工在防疫方面的超前部署及共同抗疫，以及因應國際經濟環境變化在工作上的持續努力，旺宏決定再加碼，發放獎勵金予4000名員工每人1萬元現金，總金額約4,000萬元。旺宏致力打造幸福企業，希望同仁可將這份感恩的心意與家人共同分享。

旺宏 疫情

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