快訊

外傳12億高價標下好市多聯名卡？北富銀說話了

蘇貞昌確診！上午立院詢答後身體不適 將隔離7日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉揚偉希望能代工特斯拉 盼長期電動車市占率達40到45%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）科技日今（18）日舉行，被問到鴻海造車是否與品牌客戶競爭？董事長劉揚偉表示，特斯拉是品牌汽車公司，鴻海是汽車界的委託設計製造服務公司（CDMS），兩家公司不是競爭關係，希望有一天鴻海可以幫特斯拉造車，鴻海的目標不變，即在2025年的電動車市佔率要達到5%，由於鴻海在全球ICT產品市佔率落在40到45%，希望長期來說，在電動車產業可以達到同樣的水準，但目前很小。

劉揚偉指出，2025年鴻海在電動車市場拿下5%市占率不變，屆時營收金額將是1兆元，要達成目標非常可能。鴻海的長程目標，是希望做平台提供者，是做整車設計製造服務，這與鴻海在ICT角色非常類似，因此，競爭的對手其實不多，希望能做到ICT產業類似的成果，當然這中間還有很多挑戰，都在布局中，並一一解決挑戰。

他強調，鴻海在電動車產業的模式，與做PC與手機一樣，鴻海在電動車製造服務的競爭力，一是來自垂直整合，二是全球供應鏈管理能力，其他競爭對手把這兩種能力建立好，並不容易，鴻海有信心，可以把電動車產業標準化與模組化，來擴大電動車市場規模，相信產業屆很少有同業，能同時具備上述這兩種能力。

鴻海 電動車 劉揚偉 特斯拉

延伸閱讀

為何世界最大車廠Toyota不「歐印」電動車？ 原因曝光：不是唯一選項

10/18【早晨財經速解讀】0056明除息 殖利率8%好選擇?陽明長榮明年不剔除?鄭州半封城 特斯拉股價腰斬

經濟衰退烏雲密布 特斯拉仍擴大招聘

特斯拉問題層出不窮、推特收購案變卦 股價已比去年歷史高點腰斬

相關新聞

郭台銘駕駛MODEL B現身科技日 宣示「製造的鴻海轉型為科技的鴻海」

第三屆鴻海科技日今日舉行，鴻海創辦人郭台銘駕駛著今年首度亮相的MODEL B出場，他上台致詞時表示，「這部車漂亮吧，我現...

嚴陳莉蓮現身鴻海科技日 為10月20日納智捷品牌日發表暖身

鴻海科技日今日登場，首度對外公開ＭODEL B、ＭODEL V兩款電動車，也首度展示ＭODEL Ｃ量產款，裕隆集團執行長...

一文看懂！鴻海三款電動車細節與推出時間　

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，董事長劉揚偉也宣布，MODEL C預計2023年...

宏碁創辦人施振榮：美國生產半導體仍然是很大的挑戰

第二屆Yahoo財經全球市場高峰會登場，今年以「新挑戰，新機遇」為主題，宏碁創辦人施振榮首度參與，對於美國的半導體新政策...

幸福企業！旺宏員工每人拿1.2萬元

旺宏電子（2337）今（18）日宣布，今年因仍有疫情，取消家庭日等活動，將相關活動預算轉發予員工，每名員工可領取2,00...

美晶片禁令讓台積電「整碗被捧走」？經長：無人可取代台積電

美國政府近日頒布晶片禁令，讓外界擔憂會衝擊台積電（2330）。導致「整碗被捧走」。對此，經濟部長王美花今（18）日受訪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。