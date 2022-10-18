劉揚偉希望能代工特斯拉 盼長期電動車市占率達40到45%

鴻海（2317）科技日今（18）日舉行，被問到鴻海造車是否與品牌客戶競爭？董事長劉揚偉表示，特斯拉是品牌汽車公司，鴻海是汽車界的委託設計製造服務公司（CDMS），兩家公司不是競爭關係，希望有一天鴻海可以幫特斯拉造車，鴻海的目標不變，即在2025年的電動車市佔率要達到5%，由於鴻海在全球ICT產品市佔率落在40到45%，希望長期來說，在電動車產業可以達到同樣的水準，但目前很小。

劉揚偉指出，2025年鴻海在電動車市場拿下5%市占率不變，屆時營收金額將是1兆元，要達成目標非常可能。鴻海的長程目標，是希望做平台提供者，是做整車設計製造服務，這與鴻海在ICT角色非常類似，因此，競爭的對手其實不多，希望能做到ICT產業類似的成果，當然這中間還有很多挑戰，都在布局中，並一一解決挑戰。

他強調，鴻海在電動車產業的模式，與做PC與手機一樣，鴻海在電動車製造服務的競爭力，一是來自垂直整合，二是全球供應鏈管理能力，其他競爭對手把這兩種能力建立好，並不容易，鴻海有信心，可以把電動車產業標準化與模組化，來擴大電動車市場規模，相信產業屆很少有同業，能同時具備上述這兩種能力。