郭台銘駕駛MODEL B現身科技日 宣示「製造的鴻海轉型為科技的鴻海」

第三屆鴻海科技日今日舉行，鴻海創辦人郭台銘駕駛著今年首度亮相的MODEL B出場，他上台致詞時表示，「這部車漂亮吧，我現在就想把它開回家。」也宣示，製造的鴻海將轉型為科技的鴻海。

「非常高興劉董事長把鴻海科技日擺在我生日這天，這讓我每年都有非常愉快的生日。」郭台銘說，每年科技日上都能看到新車款，他覺得這是非常貴重的禮物，「對台灣來講，這是帶有領先型、指標型意義的產品，對我來說，這是非常重要的禮物。」

郭台銘表示，電動車產業是台灣除了半導體工業以外，第二個對台灣未來工業轉型升級發展非常重要的產業；電動車產業總共有三個特性，第一個是它的全球性，第二個是它對電子產業與機械產業的融合性，第三個則是對台灣產業供應鍊的整合性，這對台灣來說，都是極具未來發展的前景。

全球氣候暖化日益嚴重，油價也持續走高，郭台銘說，全球經濟困局很多來自於油價高漲；此外，每一個國家都需要發展自己的工業，許多國家都已經發現，實體工業是經濟成長的硬指標，極具代表性，未來，實體經濟會和虛擬經濟整合，虛實整合就是未來的工業基礎，每個國家都要發展自己的工業。

郭台銘表示，在台灣，電動車要發展創新、設計、垂直整合供應鏈，MIH平台因應而生，這也讓鴻海在此時機進入到電子汽車產業。「我們的國際化，我們的創新設計，以及鴻海的速度，我想，將可以代表台灣，集合台灣台灣所有工業，展現在世人眼前。」