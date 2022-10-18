一文看懂！鴻海三款電動車細節與推出時間　

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，董事長劉揚偉也宣布，MODEL C預計2023年量產，但是實際推出時間與售價則由納智捷公布，至於MODEL B量產時間則為2024年。

劉揚偉也以一個字來形容這三款車款，分別為是MODEL C「快」、MODEL B「美」、MODEL V「力」，他強調，產品價格將由客戶定價。以下為這三款電動車車款的細節：

MODEL B兼具美型與操控性能的都會跨界車款

鴻海今年正式推出年輕世代主流的Crossover，全新原型車MODEL B！以MODEL C平台為基礎，藉由平台尺寸的變化及全新的車身外觀，包括S-DUCT導流設計，流線的車頂造型，加上Ｄ柱上的創新氣簾設計，大幅降低空氣擾流，能讓MODEL B的風阻係數達到0.26 的優異數值。作為個性化的都會車款，MODEL B 具備450km的續航里程，以4,300mm的車長，加上運用2,800mm軸距，創造出小級距大空間的舒適座艙。

MODEL C台灣首款自行開發量產版電動車

MODEL C做為MIH開放平台打造的首款電動車，由去年的參考原型車直接邁向今年的量產版，徹底展現了鴻海的造車能力，在0.28的低風阻值下，提供零百加速3.8秒的優異動能表現以及近700公里續航力的階段調教成果，滿足車主對於電動、經濟、多元、性能的期待。預計明年下半年品牌客戶就會陸續正式交付給車主，在台灣的道路上奔馳。

MODEL V台灣第一輛自主開發的電動皮卡登場

電動皮卡MODEL V登場，可視為鴻海完成乘用車及大型商用車中間拼圖的里程碑。MODEL V 是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上MIH 聯盟夥伴的垂直整合應運而生。考量皮卡的使用定位，在設計上擁有高達1噸的載重能力及3噸的拖曳能力，優異的動力性能並具備全地形的穿越能力。