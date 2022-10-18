嚴陳莉蓮現身鴻海科技日 為10月20日納智捷品牌日發表暖身

鴻海科技日今日登場，首度對外公開ＭODEL B、ＭODEL V兩款電動車，也首度展示ＭODEL Ｃ量產款，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮也親自出席，為20日（本周四）納智捷品牌日發表暖身。

今年科技日上展出model B、model C量產版是由裕隆與鴻海合資成立鴻華先進共同合作開發，在裕隆集團過去累積的基礎上，展現與鴻海集團合作創新的成果，同時，20日納智捷將舉辦品牌新起點發表會，展出多輛純電產品外，也正式宣布LUXGEN重新再出發，搶先部署純電世代。

裕隆集團為台灣自主研發汽車集團，嚴陳執行長以策略夥伴身分出席鴻海科技日重要貴賓，搭乘量產版Model C，這款掛上LUXGEN嶄新品牌識別的n7正是納智捷首款推出百萬電動車，日前第一波預接單短短兩天即創下突破1.5萬筆的成績，納智捷也在科技日的今天，限時啟動第二波接單，是以百萬以內價格入主的最後機會，預期將引起一波熱潮。

20日納智捷品牌日預計展演科技日上的三款電動車。其中，眾所矚目的Luxgen n7規格，從今日科技日現場公布model c未來量產化的細節數據，包含續航里程420km的標準版、續航里程達700km的長程版與零百加速度在3.8秒內的性能版三種版本。其中，續航里程420公里、配備lv.2等級ADAS 及手機鑰匙等先進功能的標準版，推測就是鴻海董事長劉揚偉預告能百萬內入主的版本，也就是LUXGEN n7最早交車的版本，車款配置與目前市場上主流競品旗鼓相當，破盤的價格預料將隨納智捷官網預售名額再掀起瘋搶。