劉揚偉：鴻海未來十年重新定義CDMS 初衷不會改變

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，董事長劉揚偉宣示，未來十年在電動車領域上重新定義CDMS （Contract design and manufacturing service，委託設計製造服務）商業模式，鴻海在CDMS的初衷不會改變！

不過值得注意的是，上午場鴻海科技日大賣關子，並未宣布電動車的售價。

鴻海今日於台北南港展覽館舉辦2022鴻海科技日（HHTD22），對外發表兩款全新自主開發的電動車ＭODEL B跨界休旅、ＭODEL V全地形電動皮卡；現場同時展示ＭODEL Ｃ量產款，預計明年由品牌客戶台灣交付消費者。

劉揚偉表示，15年前與客戶一同創新，至今累積已生產20億支的智慧手機，改變人類社交、消費與學習等工作生活方式。40多年來，帶給國際一線品牌客戶最大的價值就是，鴻海是你最可以信任、也最可以依賴的夥伴。在EV產業上，我們會堅守我們CDMS，也就是委託設計製造服務的初衷，不會改變。 未來10年，鴻海會在電動車產業上，重新定義車用領域的CDMS，持續推動垂直整合的科技服務。

他指出，我們的目標，是提供車廠所需要的各項高科技服務與垂直整合和全球供應鏈管理能力，讓車廠變得更具競爭力，鴻海會持續造車，會造好車與漂亮的車。衷心期盼，台灣能抓住這百年一遇的電動車商機。